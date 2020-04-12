Минздрав создает контактные центры с кроватями и едой для медиков

"Белсат" . Письмо адресовано Мингорисполкому, облисполкомам и подчиненным минздраву бюджетным организациям, передает





Согласно нему, для минимизации контактов медиков, являющихся контактами 1-го уровня, с населением, начальникам областных и Минского городского управлений здравоохранения поручено «создать контактные центры и условия пребывания в них (выделение спальных мест, обеспечение питанием и прочее) работников здравоохранения».





11 апреля министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник сообщил, что в Беларуси 301 медик инфицирован COVID-19.

По состоянию на 12 апреля Минздрав сообщил о 2 578 зарегистрированных случаях заражения коронавирусной инфекцией в Беларуси. Жертвами коронавируса стали уже 26 человек. После лечения выписаны 203 человека.





