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Минздрав создает контактные центры с кроватями и едой для медиков
12.04.2020 18:12 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
В Беларуси принимают новые меры для «минимизации угрозы распространения» коронавирусной инфекции. Соответствующее письмо Минздрав опубликовал в Twitter пользователь little_vlady.
Письмо адресовано Мингорисполкому, облисполкомам и подчиненным минздраву бюджетным организациям, передает
Согласно нему, для минимизации контактов медиков, являющихся контактами 1-го уровня, с населением, начальникам областных и Минского городского управлений здравоохранения поручено «создать контактные центры и условия пребывания в них (выделение спальных мест, обеспечение питанием и прочее) работников здравоохранения».
11 апреля министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник сообщил, что в Беларуси 301 медик инфицирован COVID-19.
По состоянию на 12 апреля Минздрав сообщил о 2 578 зарегистрированных случаях заражения коронавирусной инфекцией в Беларуси. Жертвами коронавируса стали уже 26 человек. После лечения выписаны 203 человека.
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В Беларуси принимают новые меры для «минимизации угрозы распространения» коронавирусной инфекции. Соответствующее письмо Минздрав опубликовал в Twitter...
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