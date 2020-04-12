"Белсат" публицист Александр Федута. Отметим: еще накануне его заместитель госпожа Богдан, брошенная на баррикады защищать родное министерство от натиска дотошных журналистов, утверждала, что не владеет цифрами. Так что отговорка, почему цифры появились именно сейчас, лежит на поверхности. Мол, вы нас спрашивали, господа, так тогда цифр не было, но мы быстренько сориентировались – и озвучили, пишет в своей колонке на сайтепублицист Александр Федута.





На самом деле, прибыла миссия ВОЗ – и ныне скрывать реальную ситуацию уже не от кого. Все, кому, нужно, всё и так знают. Остался белорусский народ, но ему каждый день говорят по телевизору, что все в полном ажуре, так что показатель роста заболевших пневмонией проходит мимо большинства голосующих незаметно. А что? Цифра в данном случае вполне схожа с коронавирусом: вы его видели? Вот и я не видел.





Мало того. Дальнейшее молчание по этим двум поводам легко оборачивалось против самого доктора Караника. Встань завтра глава государства с другой ноги, реши он лично возглавить борьбу с коронавирусом во всем (не только белорусском) мире – немедленно выяснилось бы, что министр не только скрывал истинное положение вещей от всего (в том числе белорусского) прогрессивного человечества, но и не докладывал ни о чем таком главе государства. Сейчас цифра озвучена, и уж в чем, а в преднамеренной «полуправде» Владимира Степановича обвинить будет невозможно.





Ну, отправят возглавлять Гродненский облздравуправ – возглавит. Все не коровам зады чистить.





Лукашенко во время посещения больницы в Миорах, 2018 год. Фото: president.gov.by

Кроме того, миссия ВОЗ – не та группа товарищей, высказываниями которой можно манипулировать. То есть, конечно, можно, – но не очень долго. А высказывания ее достаточно тревожны. Например, настойчиво рекомендовано воздержаться от проведения спортивных и иных массовых мероприятий. И эта рекомендация настолько противоречит всему тому, что говорила и делала верховная белорусская власть до сих пор, что сейчас – если прислушиваться к рекомендациям – необходимо решительно повысить уровень информированности населения. На всякий случай. Если будут спрашивать.









Представьте, скажем, диалог.





– Чего это вы раньше спортивные соревнования не отменяли?





– Ситуация была менее тревожная.





– А сейчас?





– А вот сейчас у нас цифры по пневмонии выросли в разы. То есть, ситуация более тревожная.





– Так почему карантин не вводите?





– А жрать вы что будете?





– А парад почему не отменяете?





– А нас ветераны просят не отменять.





– Так ситуация тревожная!





– Там мы все держим под контролем. Но спортивные соревнования отменили, чтобы ВОЗ не волновалась.





ВОЗ и ныне там, где она была и где наша власть ее видела. По крайней мере, в том, что касается рекомендаций. Просто власть эта самая достаточно хорошо информирована о реальном положении вещей. Поэтому соревнования отменят, чтобы снизить одни показатели (по инфицированию и, в последующем, по смертности), а парад не отменят, чтобы повысить другие показатели (по явке на выборы и голосам, поданным за верховного командующего борьбой со всеми и всем).





В этой ситуации жаль исключительно тех медицинских работников, которые заболели. Они лучше всех нас знают, какова истинная цена заботе белорусского государства о здоровье народа. И если для них общественность собирает на маски и обеды после того, как верховный борец заявил, что масок нашили – девать некуда, а жрать будет, если воздержаться от карантина, то…





В общем, правильно поступил Караник, озвучив цифры. Так и представляешь себе – со всей наглядностью – его возвращение после брифинга в рабочий кабинет и дезинфицирование рук по примеру пятого прокуратора Иудеи Понтия Пилата.







