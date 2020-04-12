|
Около трех десятков машин и громкие сигналы клаксонов. Как в Островце автомобилисты благодарили медиков
12.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Около трёх десятков машин собралось на автомобильной стоянке возле районной
Громким и солидарным сигналом клаксонов водители решили сказать островецким медикам спасибо за то, что они, несмотря на семьи, которые ждут их дома, переработку времени, наисложнейший график работы, в условиях пандемии коронавируса находятся на передовой, спасая наши жизни,
– Спасибо! Спасибо! – читалось в стройном «сигнальном» многоголосье.
– Благодарим! – вторили им в ответ сигналы машин скорой помощи…
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Около трех десятков машин и громкие сигналы клаксонов. Как в Островце автомобилисты благодарили медиков
Около трёх десятков машин собралось на автомобильной стоянке возле районной поликлиники. Громким и солидарным сигналом клаксонов водители решили сказать...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)