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Около трех десятков машин и громкие сигналы клаксонов. Как в Островце автомобилисты благодарили медиков

12.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Около трех десятков машин и громкие сигналы клаксонов. Как в Островце автомобилисты благодарили медиков

Около трёх десятков машин собралось на автомобильной стоянке возле районной поликлиники.

Громким и солидарным сигналом клаксонов водители решили сказать островецким медикам спасибо за то, что они, несмотря на семьи, которые ждут их дома, переработку времени, наисложнейший график работы, в условиях пандемии коронавируса находятся на передовой, спасая наши жизни, пишет «Астравецкая праўда».


Помощь не обязательно должна быть материальной, хотя и это, безусловно, необходимо. Но также верно, что спокойнее и увереннее работается, когда есть моральная поддержка и понимание.

– Спасибо! Спасибо! – читалось в стройном «сигнальном» многоголосье.

– Благодарим! – вторили им в ответ сигналы машин скорой помощи…

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Около трёх десятков машин собралось на автомобильной стоянке возле районной поликлиники. Громким и солидарным сигналом клаксонов водители решили сказать...
 
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