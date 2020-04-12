Около трех десятков машин и громкие сигналы клаксонов. Как в Островце автомобилисты благодарили медиков

Источник материала: Вороновская газета





Около трёх десятков машин собралось на автомобильной стоянке возле районной поликлиники .

Громким и солидарным сигналом клаксонов водители решили сказать островецким медикам спасибо за то, что они, несмотря на семьи, которые ждут их дома, переработку времени, наисложнейший график работы, в условиях пандемии коронавируса находятся на передовой, спасая наши жизни, пишет «Астравецкая праўда».



Помощь не обязательно должна быть материальной, хотя и это, безусловно, необходимо. Но также верно, что спокойнее и увереннее работается, когда есть моральная поддержка и понимание.

– Спасибо! Спасибо! – читалось в стройном «сигнальном» многоголосье.

– Благодарим! – вторили им в ответ сигналы машин скорой помощи…

ostrovets.by