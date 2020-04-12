Коронавирус будет в центре полугодового председательства Германии в Совете ЕС

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас, сообщает

"Одна из наших первоочередных задач будет заключаться в постепенном и скоординированном снятии ограничений на свободное перемещение и работу на внутреннего рынка", - заявил министр изданию Welt am Sonntag.

При этом он назвал будущую миссию Германии в рамках Совета ЕС "председательством под знаком короны".





"Такое государство-экспортер как Германия нуждается в здоровой Европе и в работающей мировой экономике. Так что это не просто акт европейской солидарности, но и чисто экономически разумный шаг, когда Европейский Союз обнародует крупнейший пакет помощи в своей истории в размере более 500 млрд евро" , - уверен глава МИД Германии.





По его словам, в бюджет ЕС должна быть заложена семилетняя программа оживления экономики Европы, включая инвестиции в научные исследования, защиту климата, обеспечения технологического суверенитета и устойчивые к кризису системы здравоохранения и соцзащиты.





Германия с 1 июля на полгода заменит Хорватию на посту председательницы в Совете ЕС.