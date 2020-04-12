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Коронавирус будет в центре полугодового председательства Германии в Совете ЕС
12.04.2020 18:44 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Германия сделает борьбу с пандемией коронавируса приоритетной задачей своего председательства в Совете ЕС, которое начинается 1 июля.
Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас, сообщает
"Одна из наших первоочередных задач будет заключаться в постепенном и скоординированном снятии ограничений на свободное перемещение и работу на внутреннего рынка", - заявил министр изданию Welt am Sonntag.
При этом он назвал будущую миссию Германии в рамках Совета ЕС "председательством под знаком короны".
"Такое государство-экспортер как Германия нуждается в здоровой Европе и в работающей мировой экономике. Так что это не просто акт европейской солидарности, но и чисто экономически разумный шаг, когда Европейский Союз обнародует крупнейший пакет помощи в своей истории в размере более 500 млрд евро" , - уверен глава МИД Германии.
По его словам, в бюджет ЕС должна быть заложена семилетняя программа оживления экономики Европы, включая инвестиции в научные исследования, защиту климата, обеспечения технологического суверенитета и устойчивые к кризису системы здравоохранения и соцзащиты.
Германия с 1 июля на полгода заменит Хорватию на посту председательницы в Совете ЕС.
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Германия сделает борьбу с пандемией коронавируса приоритетной задачей своего председательства в Совете ЕС, которое начинается 1 июля.
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