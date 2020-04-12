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Иран проверит версию создания коронавируса военными биологами

12.04.2020 20:20 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Иран изучает возможность того, что коронавирус COVID-19 по своему происхождению может являться средством биологической войны, заявил глава управления здравоохранения Генштаба ВС Ирана Хассан Арагхизадех.

Как заявил он агентству Mehr, иранские научные центры, как и другие страны мира, проводят исследования по этой проблеме, однако для конкретного заключения тут нужно больше времени и усилий.

В то же время командир заверил, что вооруженные силы Ирана имеют достаточно возможностей, чтобы выявить любую биологическую угрозу, и принять меры против вероятного акта биотерроризма.

Согласно информации на 11 апреля, в Иране общее число людей, заразившихся коронавирусом, превысило 70 тыс. при суточном росте на 1837 случаев. В общей сложности, 4357 человек скончались, из них 125 из них - за минувшие сутки.

Однако ранее на этой неделе власти Ирана заявили, что число новых случаев заболевания коронавирусом в стране постепенно снижается.

В свою очередь президент Ирана Хасан Рухани на заседании штаба по борьбе с заболеванием подчеркнул, что его стране приходится иметь дело не только с пандемией коронавируса COVID-19, но и с санкциями, однако ему удается лучше сдерживать вирус, чем странам Европы.

Тем не менее он подчеркнул, что действие ограничительных мер в стране продолжится вплоть до искоренения коронавируса, поэтому, возможно, массовые религиозные собрания и обряды в священный для мусульман месяц Рамадан, начинающийся с 25 апреля, могут отменить.
 
 
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Иран изучает возможность того, что коронавирус COVID-19 по своему происхождению может являться средством биологической войны, заявил глава управления...
 
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