|
Великобритания стала пятой страной, где число летальных исходов от коронавируса превысило 10 тыс.
12.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Число смертей от коронавируса в Великобритании превысило 10 тыс. Об этом говорится в сообщении, распространенном в воскресенье, 12 апреля, Минздравом королевства.
Согласно данным ведомства, коронавирус был обнаружен у 84 279 человек. Протестированы при этом были 282 374 человека. По информации на вечер 11 апреля, от болезней, вызванных COVID-19, умерли 10 612 человек.
Великобритания стала пятой страной, в которой количество смертей от коронавирусной инфекции превысило 10 тыс. Ранее такое число летальных исходов было зафиксировано в Италии, Испании, США и Франции.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Число смертей от коронавируса в Великобритании превысило 10 тыс. Об этом говорится в сообщении, распространенном в воскресенье, 12 апреля, Минздравом королевства....
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)