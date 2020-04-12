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Великобритания стала пятой страной, где число летальных исходов от коронавируса превысило 10 тыс.

12.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Великобритания стала пятой страной, где число летальных исходов от коронавируса превысило 10 тыс.

Число смертей от коронавируса в Великобритании превысило 10 тыс. Об этом говорится в сообщении, распространенном в воскресенье, 12 апреля, Минздравом королевства.

Согласно данным ведомства, коронавирус был обнаружен у 84 279 человек. Протестированы при этом были 282 374 человека. По информации на вечер 11 апреля, от болезней, вызванных COVID-19, умерли 10 612 человек.

Великобритания стала пятой страной, в которой количество смертей от коронавирусной инфекции превысило 10 тыс. Ранее такое число летальных исходов было зафиксировано в Италии, Испании, США и Франции.

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Число смертей от коронавируса в Великобритании превысило 10 тыс. Об этом говорится в сообщении, распространенном в воскресенье, 12 апреля, Минздравом королевства....
 
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