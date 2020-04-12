Кочанова о статистических данных по коронавирусу: «Фальсификации в цифрах нет»

Источник материала: Tut.by

Глава Совета Республики Наталья Кочанова в эфире СТВ рассказала о встрече с экспертами ВОЗ.

По словам Натальи Кочановой, эксперты ВОЗ, которые посетили Беларусь на этой неделе, не прислушивались к рекомендациям Минздрава, а взяли статистику и посетили самые проблемные регионы — это Минск и Витебск.

— От граждан страны не скрывается ничто, — заверила глава Совета Республики. — Информация, которая поступает, правдивая и достоверная. (…) Представители ВОЗ подчеркнули именно это. Когда они посещали не только медицинские учреждения, им открыли компьютеры и показали в разрезе каждого человека, который заболел, который контактировал — контакты первого уровня, второго уровня. Ведь проведена огромная работа, сделано на сегодняшний день 65 тысяч тестов, а это значит, каждый человек учтен.

Наталья Кочанова утверждает, что представители ВОЗ были восхищены тем, что увидели.

— Я вам скажу, что никакой фальсификации в цифрах абсолютно нет, эти цифры есть и у нас, полностью ситуацией владеет президент нашей страны, потому что каждое утро он собирает эти сведения, и мы обсуждаем эти вопросы, видим, какая динамика. Цифры, которые доводятся до наших граждан, достоверные и правдивые.

Напомним, в Беларуси, по последним данным, 2578 человек заразились новым коронавирусом. Из них выздоровели 203 человека, умерли — 26. Миссия ВОЗ дала рекомендации Беларуси, как противостоять коронавирусу: «Время готовиться к худшим сценариям».