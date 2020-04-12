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Кочанова о статистических данных по коронавирусу: «Фальсификации в цифрах нет»
12.04.2020 20:34 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Глава Совета Республики Наталья Кочанова в эфире
По словам Натальи Кочановой, эксперты ВОЗ, которые
— От граждан страны не скрывается ничто, — заверила глава Совета Республики. — Информация, которая поступает, правдивая и достоверная. (…) Представители ВОЗ подчеркнули именно это. Когда они посещали не только медицинские учреждения, им открыли компьютеры и показали в разрезе каждого человека, который заболел, который контактировал — контакты первого уровня, второго уровня. Ведь проведена огромная работа, сделано на сегодняшний день 65 тысяч тестов, а это значит, каждый человек учтен.
Наталья Кочанова утверждает, что представители ВОЗ были восхищены тем, что увидели.
— Я вам скажу, что никакой фальсификации в цифрах абсолютно нет, эти цифры есть и у нас, полностью ситуацией владеет президент нашей страны, потому что каждое утро он собирает эти сведения, и мы обсуждаем эти вопросы, видим, какая динамика. Цифры, которые доводятся до наших граждан, достоверные и правдивые.
Напомним, в Беларуси, по последним данным, 2578 человек
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