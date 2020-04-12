Миссия ВОЗ в Беларуси: итоги и подробности

Источник материала: ОНТ

В субботу итоги своей работы подвела миссия Всемирной организации здравоохранения. В Беларусь экспертов пригласил лично Президент, чтобы они объективно и всесторонне оценили эффективность системы здравоохранения. Речь не только о мерах борьбы с коронавирусов.

Ведь забота о жизни и здоровье людей – основа нашей социальной политики. Специалисты ВОЗ провели в нашей стране почти неделю, для них были открыты все двери, предоставлены все данные. Если кратко, то главные итоги таковы: Всемирная организация здравоохранения полностью поддерживает меры, которые предпринимает Беларусь в борьбе с распространением коронавиируса. Они адекватны ситуации и более жесткий карантин пока не нужен. Минздрав полностью контролирует ситуацию и предоставляет полные и абсолютно объективные данные по случаям COVID-19.

Эксперты рекомендовали наращивать усилия по противодействию распространения заболевания и готовы активно сотрудничать с нашей страной.

Пресс-брифинг миссии ВОЗ продолжался полтора часа и вышел за рамки «просто заявлений». Журналисты - а их было больше 80 - буквально засыпали экспертов вопросами. Кто-то это делал непосредственно в зале (и здесь все было организовано по правилам дистанцирования), большинство наблюдали за событием онлайн. И первым делом глава миссии Патрик О'Коннор отметил – работать было комфортно. Не было никаких запретов и ограничений.

Патрик О'Коннор, глава миссии Всемирной организации здравоохранения: «Миссия получилась комплексной и всесторонней, эксперты работали по разным направлениям. Мы сами могли говорить, куда хотим направиться, что хотим увидеть. И могли корректировать программу на ходу. Я анализировал качество и доступность данных, отслеживание случаев заболевания COVID-19, всех контактов, эпидемиологическое расследование. Я видел большие объемы данных. Данные обширные и полные».

Батыр Бердыклычев, представитель ВОЗ в Беларуси: «Миссия является междисциплинарной. Мы смотрели на различные аспекты борьбы с COVID-19 – это и эпидемиологический надзор, и лабораторная служба, ведение пациентов, меры инфекционного контроля».

ВОЗ подтверждает - информация достоверная, Минздрав ничего не скрывает. Как бы кому-то ни хотелось поднять шум и панику на теме ковида. Беларуси удалось вовремя среагировать, найти и локализовать первые случаи заражения. И дальше велась большая и системная работа, которая принесла результат.

Патрик О'Коннор, глава миссии Всемирной организации здравоохранения: «Беларусь реализовала меры сдерживания распространения эпидемии благодаря системному подходу с точки зрения эпиднадзора, а также наличию лабораторных возможностей для раннего выявления пациентов. Мы наблюдали приоритетное внимание, которое уделяется планированию и дополнительным мощностям для размещения поступающих пациентов с подтвержденными случаями коронавируса. При этом в целом сохранено функционирование системы здравоохранения, включая лечение хронических заболеваний, заботу о матерях и детях, службу психического здоровья».

Этими словами Патрик О,Коннор поддерживает Минздрав в сложный период, отмечая, коронавирус – это вызов, серьезный вызов, но не надо забывать и о других аспектах здравоохранения. Что касается нынешней ситуации, конечно, эксперты ВОЗ разработали рекомендации. Собственно эти пункты Беларусь уже реализует.

Патрик О'Коннор, глава миссии Всемирной организации здравоохранения: «Мы приветствуем практики, которые предпринимало белорусское правительство. Они должны быть сохранены и усилены. Меры по физическому дистанцированию предполагают предупреждение массовых скоплений людей, обеспечение карантина контактных лиц и пациентов с подтвержденным диагнозом, а также тех, кто потенциально мог подвергнуться воздействию вируса. ВОЗ рекомендует предпринять шаги, в частности направленные на включение в рабочие графики телеконференций, снижение необязательных перемещений, особенно для групп высокого риска».

Впрочем, «свежая» оценка ситуации в Беларуси от миссии ВОЗ – очередное подтверждение слов главы Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения. Ранее в письме он выразил полную поддержку действий белорусского Минздрава по своевременному выявлению вируса, отслеживанию контактов, их изоляции и оказанию помощи.

Ханс Клюге, директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (Дания): «Мы благодарны Беларуси за открытость в обмене информацией и своевременную отчетность в соответствии с Международными медико-санитарными правилами, что помогает нам лучше понять природу и ход этой эпидемии и координировать меры реагирования в глобальном масштабе. Все меры принимаются с учетом развития эпидемиологической ситуации и адекватной оценки существующих рисков».

И к вопросу инфодемии. Коронавирус – тема номер один в мире: она на первых полосах газет, с неё открываются выпуски новостей, телеграмм-каналы набирают подписчиков. Но кому верить, на какие данные ориентироваться. Вот рекомендация ВОЗ.

Патрик О'Коннор, глава миссии Всемирной организации здравоохранения: «Конечно, много информации сейчас доступно. Иногда её очень сложно отсортировать по достоверности. Поэтому мы со своей стороны хотим, чтобы Министерство и ВОЗ считались достоверными источниками информации».

Нехватки официальной информации нет. Минздрав ежедневно публикует последние данные. Его телеграмм-канал стремительно прирастает подписчиками, а каждую пятницу Министерство проводит брифинги, министр Владимир Караник – онлайнстримы. Эта неделя, кстати, стала показательной по тому, как тему коронавируса освещали негосударственные СМИ – отличились и Tut.by, и Еврорадио. Когда из часового стрима выбирают только самое жаренное, вырывают из контекста и искажают общую картину.

Беларусь сделала ставку на сознательность граждан, без жесткого ограничения прав на перемещение. Помогаем пожилым – организована доставка продуктов и лекарств, работают волонтеры, общественные объединения. И разумеется, особое внимание – безопасности медиков.

Патрик О'Коннор, глава миссии ВОЗ в Беларуси: «Страна предпринимала усилия по организации работы в клиниках и поликлиниках, в амбулаторных и госпитальных учреждениях для того, чтобы вести пациентов и предупреждать распространения внутри учреждений. Безопасность работников здравоохранения является приоритетом и воспринималась как приоритет».

Ныненшняя миссия ВОЗ в Беларуси не последняя. Сотрудничество будет продолжаться и крепнуть. Ведь победить пандемию, которая не знает границ можно только совместными усилиями.

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