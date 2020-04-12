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Миссия ВОЗ в Беларуси: итоги и подробности
12.04.2020 20:26 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
В субботу итоги своей работы подвела миссия Всемирной организации здравоохранения. В Беларусь экспертов пригласил лично Президент, чтобы они объективно и всесторонне оценили эффективность системы здравоохранения. Речь не только о мерах борьбы с коронавирусов.
Ведь забота о жизни и здоровье людей – основа нашей социальной политики. Специалисты ВОЗ провели в нашей стране почти неделю, для них были открыты все двери, предоставлены все данные. Если кратко, то главные итоги таковы: Всемирная организация здравоохранения полностью поддерживает меры, которые предпринимает Беларусь в борьбе с распространением коронавиируса. Они адекватны ситуации и более жесткий карантин пока не нужен. Минздрав полностью контролирует ситуацию и предоставляет полные и абсолютно объективные данные по случаям COVID-19.
Эксперты рекомендовали наращивать усилия по противодействию распространения заболевания и готовы активно сотрудничать с нашей страной.
Пресс-брифинг миссии ВОЗ продолжался полтора часа и вышел за рамки «просто заявлений». Журналисты - а их было больше 80 - буквально засыпали экспертов вопросами. Кто-то это делал непосредственно в зале (и здесь все было организовано по правилам дистанцирования), большинство наблюдали за событием онлайн. И первым делом глава миссии Патрик О'Коннор отметил – работать было комфортно. Не было никаких запретов и ограничений.
ВОЗ подтверждает - информация достоверная, Минздрав ничего не скрывает. Как бы кому-то ни хотелось поднять шум и панику на теме ковида. Беларуси удалось вовремя среагировать, найти и локализовать первые случаи заражения. И дальше велась большая и системная работа, которая принесла результат.
Этими словами Патрик О,Коннор поддерживает Минздрав в сложный период, отмечая, коронавирус – это вызов, серьезный вызов, но не надо забывать и о других аспектах здравоохранения. Что касается нынешней ситуации, конечно, эксперты ВОЗ разработали рекомендации. Собственно эти пункты Беларусь уже реализует.
Впрочем, «свежая» оценка ситуации в Беларуси от миссии ВОЗ – очередное подтверждение слов главы Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения. Ранее в письме он выразил полную поддержку действий белорусского Минздрава по своевременному выявлению вируса, отслеживанию контактов, их изоляции и оказанию помощи.
И к вопросу инфодемии. Коронавирус – тема номер один в мире: она на первых полосах газет, с неё открываются выпуски новостей, телеграмм-каналы набирают подписчиков. Но кому верить, на какие данные ориентироваться. Вот рекомендация ВОЗ.
Нехватки официальной информации нет. Минздрав ежедневно публикует последние данные. Его телеграмм-канал стремительно прирастает подписчиками, а каждую пятницу Министерство проводит брифинги, министр Владимир Караник – онлайнстримы. Эта неделя, кстати, стала показательной по тому, как тему коронавируса освещали негосударственные СМИ – отличились и Tut.by, и Еврорадио. Когда из часового стрима выбирают только самое жаренное, вырывают из контекста и искажают общую картину.
Беларусь сделала ставку на сознательность граждан, без жесткого ограничения прав на перемещение. Помогаем пожилым – организована доставка продуктов и лекарств, работают волонтеры, общественные объединения. И разумеется, особое внимание – безопасности медиков.
Ныненшняя миссия ВОЗ в Беларуси не последняя. Сотрудничество будет продолжаться и крепнуть. Ведь победить пандемию, которая не знает границ можно только совместными усилиями.
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В субботу итоги своей работы подвела миссия Всемирной организации здравоохранения. В Беларусь экспертов пригласил лично Президент, чтобы они объективно и...
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