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Коронавирус в цифрах: ситуация в странах Европы, анализ смертности в Беларуси

12.04.2020 20:36 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Коронавирус в цифрах: ситуация в странах Европы, анализ смертности в Беларуси

И еще раз о цифрах. Италия, Германия, Испания – в каждой из этих стран уже более 100 тысяч заболевших, на тысячи идет счет погибших. Печально. Но с нами не сравнимо – в Беларуси на счету каждый заболевший, и боремся за жизнь каждого. Но почему такая разница? Почему крепкая система здравоохранения западных стран дала сбой?

Ответ попытались найти врачи клиники имени Папы Иоанна в Бергамо – это там, где пандемия бушевала особенно люто. Вот как медики описывают происходящее.

«Ситуация мрачная, и нам пришлось снизить стандарты здравоохранения. Койку интенсивной терапии пациентам приходится ждать часами. Пожилых пациентов не реанимируют, они умирают одни без надлежащей паллиативной помощи, а их семьи извещаются по телефону».

А вот выводы, к которым пришли медики клиники: 

«Традиционно западные системы здравоохранения ориентированы на пациента, но эпидемия требует изменить подход в пользу помощи, ориентированной на общество в целом. Мы уже усвоили на собственном горьком опыте, что нам нужны санитарные врачи и эпидемиологи, но ни национальные или региональные власти, ни руководство больниц не уделяют этой проблеме должного внимания».

Действительно, тренд медицины развитых стран – индивидуальный подход. В больницах оказывается высокотехнологичная помощь, а восстанавливаться пациент уходит домой. Естественно, больницы не предназначены для изоляции. Отсюда не готовность к эпидемиям. 

И на Западе все чаще вспоминают принципы ранней советской медицины времен наркома Николая Семашко – ее основной целью было не столько продление долголетия, сколько преодоление эпидемий. В Беларуси эту практику сохранили. В больницах предусмотрены условия для распределения потоков и изоляции пациентов. Функционирует санитарно-эпидемиологическая система. 

Проанализируем такой показатель как смертность.  

Каждый день в Беларуси совершенно по разным причинам (в том числе, от болезней) умирают примерно 350 человек. Как ни печально - это данность. Конечно, у каждого своя история болезни, но в последнее время большинство белорусов интересует лишь один диагноз. 

Благодаря стараниям наших врачей, COVID-19 в заключениях о смерти встречается реже, чем у большинства европейских соседей. Услышав эти слова, вероятно найдутся те, кто скажет: А можем ли мы доверять цифрам Минздрава, мол, запишут «пневмония» и дело с концом. 

А теперь подумайте. Можно ли скрыть всплеск смертности, если вся статистика, как на ладони. 

Вот данные за первый квартал прошлого года и за те же три месяца нынешнего. Умерло почти на 4 % меньше. 

Что касается болезней. То самая высокая летальность от болезней кровообращения – больше 18 тысяч случаев, и здесь небольшое, но снижение в 3%. На втором месте – онкология. Немало жизней уносят болезни нервной системы. А также органов дыхания. Здесь самое заметное снижение по сравнению с 2019 годом – минус 20%. В том числе, меньше было и летальных пневмоний. 

А теперь сравните. 18 тысяч смертей от инсультов, инфарктов и других от болезней кровообращения. И 26 смертей от коронавируса. Это должно отрезвлять!

И вот почему на совещании во Дворце Независимости речь шла и о том, что нельзя сегодня забывать и о лечении других заболеваний. 

А паника, которая нагнетается вокруг темы COVID, действительно может вызвать стресс и снизить иммунитет.

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И еще раз о цифрах. Италия, Германия, Испания – в каждой из этих стран уже более 100 тысяч заболевших, на тысячи идет счет погибших. Печально. Но с нами не сравнимо – в...
 
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