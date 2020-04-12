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«Динамо» – «Ислочь». Матч в Бресте посетили 1169 зрителей
12.04.2020 20:40 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Матч четвертого тура чемпионата Беларуси «Динамо» Брест – «Ислочь» посетили 1169 зрителей.
Отметим, что арена в Бресте вмещает более 10 тысяч человек.
Из-за пандемии коронавируса чемпионат Беларуси не остановлен и зрителям не запрещено посещать стадионы. Однако показатели посещаемости чемпионата значительно снизились.
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Матч четвертого тура чемпионата Беларуси «Динамо» Брест – «Ислочь» посетили 1169 зрителей.
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