«Динамо» – «Ислочь». Матч в Бресте посетили 1169 зрителей

Источник материала: Tribuna.com

Матч четвертого тура чемпионата Беларуси «Динамо» Брест – «Ислочь» посетили 1169 зрителей.

Отметим, что арена в Бресте вмещает более 10 тысяч человек.

Из-за пандемии коронавируса чемпионат Беларуси не остановлен и зрителям не запрещено посещать стадионы. Однако показатели посещаемости чемпионата значительно снизились.