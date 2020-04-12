ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Темпы роста заболевания COVID-19 будут увеличиваться

13.04.2020 07:00 — Новости о Коронавирусе | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Количество инфицированных в Беларуси увеличивается согласно ранее сделанным прогнозам.

Об этом сообщила в эфире телеканала СТВ сообщила заместитель министра здравоохранения Елена Богдан 12 апреля.

По ее словам, в стране – серьезный рост числаинфицированных.

«Естественно, это ожидаемо, это прогнозируемо. И как бы нам ни хотелось, чтобы этого роста не было, все равно опыт других стран показывает, что заболевание будет увеличивать свои темпы», - констатировала она.

По словам замминистра, в день количество инфицированных вырастает на 300-400 человек. В то же время, увеличилось и количество тестов, и медики стараются охватить тестированием «разные контингенты населения».

Богдан добавила, что представители ВОЗ сказали, что белорусским коллегам «рано успокаиваться», они должны продолжать готовить систему здравоохранения для максимального оказания помощи всем нуждающимся.

По состоянию на 12 апреля в Беларуси зарегистрировано 2578 человек с наличием COVID-19. Умерло 26 пациентов, у них наблюдались хронические заболевания, отягощенные коронавирусной инфекцией.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Количество инфицированных в Беларуси увеличивается согласно ранее сделанным прогнозам.
 
Новости дня
Новости
 
Олег Новицкий поздравил с Днём космонавтики: «Те, кто только мечтает о космосе, помните, что все мечты исполнимы»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

12.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика