Темпы роста заболевания COVID-19 будут увеличиваться

Количество инфицированных в Беларуси увеличивается согласно ранее сделанным прогнозам.

Об этом сообщила в эфире телеканала СТВ сообщила заместитель министра здравоохранения Елена Богдан 12 апреля.

По ее словам, в стране – серьезный рост числаинфицированных.

«Естественно, это ожидаемо, это прогнозируемо. И как бы нам ни хотелось, чтобы этого роста не было, все равно опыт других стран показывает, что заболевание будет увеличивать свои темпы», - констатировала она.

По словам замминистра, в день количество инфицированных вырастает на 300-400 человек. В то же время, увеличилось и количество тестов, и медики стараются охватить тестированием «разные контингенты населения».

Богдан добавила, что представители ВОЗ сказали, что белорусским коллегам «рано успокаиваться», они должны продолжать готовить систему здравоохранения для максимального оказания помощи всем нуждающимся.