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Темпы роста заболевания COVID-19 будут увеличиваться
13.04.2020 07:00 — Новости о Коронавирусе | БДГ
Источник материала: БДГ
Количество инфицированных в Беларуси увеличивается согласно ранее сделанным прогнозам.
Об этом сообщила в эфире телеканала
По ее словам, в стране – серьезный рост числаинфицированных.
«Естественно, это ожидаемо, это прогнозируемо. И как бы нам ни хотелось, чтобы этого роста не было, все равно опыт других стран показывает, что заболевание будет увеличивать свои темпы», - констатировала она.
По словам замминистра, в день количество инфицированных вырастает на 300-400 человек. В то же время, увеличилось и количество тестов, и медики стараются охватить тестированием «разные контингенты населения».
Богдан добавила, что представители ВОЗ сказали, что белорусским коллегам «рано успокаиваться», они должны продолжать готовить систему здравоохранения для максимального оказания помощи всем нуждающимся.
По состоянию на 12 апреля в Беларуси
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Количество инфицированных в Беларуси увеличивается согласно ранее сделанным прогнозам.
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