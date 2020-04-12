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Скорая, люди в "скафандре", инфекционка. Брестчанин рассказал, как "попал" на коронавирус

12.04.2020 21:04 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Я водитель-международник, приехал из Польши 4 апреля а уже 5-го мне позвонил мой участковый терапевт и пригласил на прием, в противном случае сказали, что на прием приведет милиция. Я явился, и непонятным образом у меня нашли температуру 37,4, хотя чувствовал я себя нормально. Дальше "скорая", люди в "скафандре", инфекционное отделение.

Скорая, люди в "скафандре", инфекционка. Брестчанин рассказал, как "попал" на коронавирус

на фото - пустые коридоры кожвена

Приехали в инфекционное отделение, измерили температуру - 37.1. Сразу взяли мазок на короновирус и положили в двухместный бокс, где уже лежал коллега водитель, ехавший из Италии на Бобруйск, у которого тоже был взят мазок в тот же день, что и у меня, т.е 5 апреля.

Скорая, люди в "скафандре", инфекционка. Брестчанин рассказал, как "попал" на коронавирус

И вот 7-го числа меня экстренно в 21.00 переводят в одноместный бокс, не говоря ни слова, что случилось. На следующий день, 8 апреля в обед приходит на обход врач, и говорит, что даже не в курсе что случилось, почему меня перевели в другой бокс.

И только к вечеру выясняется, что тест мой отрицательный, а у коллеги положительный. И я, оказывается, являюсь контактом первого уровня. 10 апреля у меня берут повторный мазок, и уже вечером предлагают ехать домой на самоизоляцию. Дома жена и двое маленьких детей. Я отказался, меня перевели в кожвен, и теперь тут я жду результатов теста.

Сколько ещё ждать результатов этого теста, я не знаю. Говорят очень много тестов делают, и работают круглосуточно лаборатории.

Вопрос из зала

- Через несколько дней муж возвращается из России и должен будет самоизолироваться. Что делать в этой ситуации семье, если нет возможности разъехаться? Должны ли самоизолироваться жена и дети? - такой вопрос пришел в редакцию.

Ситуацию прокомментировала замминистра здравоохранения Елена Богдан.

- Семья тоже должна самоизолироваться, - отвечает на вопрос читателя замминистра Елена Богдан. - Это уже другая ответственность: каждый должен отвечать не только за себя, но и за членов своей семьи и искать какие-то варианты. Сегодня по всей стране достаточно много гостиниц представляют свои услуги, общежития... Учреждения здравоохранения берут на себя только контактов 1-го уровня. Сегодня государство предоставило достаточно много возможностей, все остальное - личная ответственность человека.

Если вы располагаете интересной информацией
или фото, пришлите их на viber - +375297257073

Скорая, люди в "скафандре", инфекционка. Брестчанин рассказал, как "попал" на коронавирус

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  Я водитель-международник, приехал из Польши 4 апреля а уже 5-го мне позвонил мой участковый терапевт и пригласил на прием, в противном случае сказали, что на прием...
 
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