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Главное - здоровье человека и экономика. Сохранить и то, и другое - вот главная цель

12.04.2020 21:59 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Тема, которая волнует не только Беларусь, - весь мир! За несколько месяцев из локальной вспышки коронавирус превратился в проблему номер один для всей планеты! Для людей и экономики! Китай, Италия, Испания, теперь США - одна за другой эти страны бьют рекорды друг друга по числу пострадавших. Что происходит с экономикой - тема отдельного разговора. Только в США число безработных за неделю выросло более чем на 6,5 миллионов человек. Удивляться нечему - работа предприятий на разных континентах поставлена на паузу, рвутся производственные цепочки, сферы обслуживания и развлечений просто прекратили свое существование. Оценить весь масштаб бедствий попробуем, в том числе, и в нашей программе - на связи будет представитель частного бизнеса из Испании.

На борьбу с коронавирусом брошены все медицинские силы,  при этом, чтобы не пострадали люди с другими заболеваниями

А что у нас? На первом плане два важнейших вопроса - здоровье человека и экономика! Сохранить и то, и другое - вот главная цель! На борьбу с коронавирусом брошены все медицинские силы, при этом стоит задача, чтобы не пострадали люди с другими заболеваниями - их лечение тоже никто не отменял. Экономика - здесь, по информации, что приходит из правительственных кабинетов, тоже предпринимаются самые разные меры, чтобы минимизировать последствия "идеального шторма". На кону - если хотите - судьба независимой страны. Наша судьба, наше место в мире во многом будет зависеть от того, в каком состоянии мы выйдем кризиса планетарного масштаба!
В эти дни происходит то, о чем Минздрав предупреждал на протяжении нескольких месяцев - похоже, мы подошли к пику распространения COVID в Беларуси, когда число заразившихся каждый день куда выше, чем было еще, например, несколько недель назад. 

Главное - здоровье человека и экономика. Сохранить и то, и другое - вот главная цель


Ситуация в регионах Беларуси разная, но везде остается контролируемой - заявляет Минздрав! 

Ситуация в регионах Беларуси разная: где-то более напряженная, где-то менее, но везде остается контролируемой - заявляет Минздрав! Задача номер один, что касается стратегии, сделать распространение инфекции как можно более пологим, т.е. растянуть по времени, не допустив мгновенного, в течение нескольких дней, заболевания десятков тысяч людей. В этом случае и коек, и ИВЛ, и врачей хватит на всех. Пока, так все и есть.
Наша стратегия смягчения последствий подразумевает попытку не допустить экспоненциального роста заразившихся, держать под наблюдением нуждающихся в медпомощи. В рамках этой стратегии в Беларуси принимаются меры по разобщению наиболее уязвимых групп. Например, пожилых людей. Среди населения старшего возраста, больше отягощенного патологиями, коронавирус становится настоящим триггером! 

 
 
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Тема, которая волнует не только Беларусь, - весь мир! За несколько месяцев из локальной вспышки коронавирус превратился в проблему номер один для всей планеты! Для...
 
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