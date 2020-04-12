7 принципиальных подходов Беларуси к инфекционному вопросу

Источник материала: ОНТ

Каждый должен заниматься своим делом, без паники, рекламы и ажиотажа. Безусловно, в Беларуси с её жесткой вертикалью власти в считанные часы можно ввести хоть карантин, хоть комендантский час, хоть всеобщие каникулы. Но будет ли от этого эффект? Не вызовет ли отмена ограничений еще большую, отложенную волну заболеваний? Пока ни одна страна не нашла однозначного ответа на эти вопросы.

В Беларуси система здравоохранения работает, медикам сложно, но они справляются, ситуация под контролем. В этом убедились и эксперты миссии Всемирной организации здравоохранения, которых в Беларусь пригласил лично Александр Лукашенко.

Корреспондент ОНТ всю неделю следил за ситуацией в стране, выслушал выводы экспертов ВОЗ, проанализировал главные темы совещания во Дворце Независимости и вывел 7 принципиальных подходов Беларуси к нынешнему инфекционному вопросу.

Встреча с медиками во Дворце Независимости прошла 7 апреля. Неслучайный день. Всемирный день здоровья. Но не ищите здесь особый смысл. Тема здоровья сейчас самая актуальная не только в Беларуси. Это вообще про всех, кто живёт на этой планете. И про тех, кто будет жить завтра. Только вот вопрос – как будем жить?

1. Экономика и вирус.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Сегодня об этом говорят уже во всем мире. Первым Трамп сказал. Правда, об него там ноги вытерли перед президентскими выборами: "Что ты там говоришь?" Он в свойственной манере сказал: если не выйдем завтра на работу, то умрет больше людей, чем от коронавируса. У нас, конечно, так не будет, потому что у нас еще социальная экономика, это не Соединенные Штаты Америки: есть страховка - лечим, нет - умирай под забором».

Потери мировой экономики от коронавируса за ближайшие два года уже составят 5,5 триллионов долларов. Эту цифру трудно представить в реальности, но попробуем. На 5,5 триллионов 27 стран Евросоюза могут жить 32 года. А ещё столько стоят шесть самых крупных компаний мира – Apple - 1,4, Microsoft – 1,2, Google - 1, Amazon – 0,9, Facebook – 0,6, Visa – 0,4. Представьте, вот они есть, а вот их нет. И не будет работы у людей. Генсек ООН подсчитал: из-за пандемии работу потеряют 195 миллионов человек. Для сравнения представьте, что всё население Германии, Испании и Италии – на бирже труда. Вопрос: кто сможет восстановить экономику быстрее. Ответ: тот, кто уже сегодня думает об этом.

2. Отказ от карантина.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Запереть людей в квартирах, как некоторые и в Правительстве мне предлагали, - это дело одних суток. Завтра введем военных, омоновцев мобилизуем - в течение суток никого не будет на улице, я вам это гарантирую. Вы считаете, что это метод борьбы? Я считаю, нет».

Какой выбрать метод? Карантин, каникулы или изоляция – каждая страна выбирает своё, исходя из вирусной ситуации у себя. Например, Китай уже возвращается к нормальной жизни, а Япония, наоборот, ввела чрезвычайное положение. Россия на месяц объявила каникулы, а Австрия первой в Евросоюзе выходит из изоляции, во вторник открывая магазины и рынки. Получается, главное не то, как назвать ситуацию в стране, а какие меры принимать.

Так может и цифры статистики надо рассматривать с поправкой? А какими они могли быть, если бы не принятые меры?

3. Прирост не лавинообразный.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Да, прирост у нас наблюдается. Слава богу, что не лавинообразный. И это надо удержать, не забывайте, что кроме коронавируса, пневмоний у нас есть и другие болезни. Это не значит, что надо ослабить работу по этой главной мировой проблеме. Нет. Мы определились, как никогда объединились в этой борьбе и должны выстоять».

Историей доказано: чтобы победить, нация должна сплотиться. Белорусы, кстати, это делают. За 18 дней на благотворительный расчётный счёт Минздрава люди и организации уже перечислили почти 4 миллиона рублей и 78 тысяч евро. Хотите помочь? Сканируйте код на ваших экранах – там есть вся информация. Куда идут деньги? На средства защиты для медиков и медицинское оборудование.

4. Поручение к понедельнику – снять проблему с защитными средствами (кроме масок).

И здесь очень важный момент, почему сейчас все помогают медикам, чем могут. Это из-за того, что ситуация глобальнее, чем обычное сезонное заболевание. Но и при этом она является контролируемой. Систему народной помощи можно сравнить с запасами донорской крови. Они есть всегда, но, если вдруг случается что-то масштабнее, то людей просят помочь. Вот и на этой неделе десять человек из числа выздоровевших от COVID-19 согласились стать донорами изоиммунной плазмы. В переводе на человеческий это значит: я помогаю и знаю, что мне помогут. Я делаю добро врачам, и они помогут мне.

5. Здоровье врачей сохранить в первую очередь.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Здоровье врачей сохранить в первую очередь. Это не дело, что врач без перчаток, без маски принимает в поликлинике, где бы то ни было. Он должен хотя бы минимально быть защищен. Чтобы врачей не лечили. Врач должен лечить больных, а нам приходится врачей лечить. Слава богу, что не умирают, спасаем мы их. Недопустимо, когда специалисты и врачи выходят из строя».

Вопрос ответственности всех и нас с вами, в первую очередь – это не только забота и помощь. Это порядочность и совесть. Ну как и чем можно объяснить, когда цены на самое необходимое в непростое время вдруг взлетают до небес? Влажные салфетки и антисептики. Лимоны и имбирь. Пока одни отстраняются и кивают на рынок: нет, это не мы, это, якобы, рынок регулирует цены, другие оперативно перепрофилируют производство, чтобы шить те же маски.

6. Обеспеченность людей и ответственность правительства.

Такие принципиальные подходы Беларуси оценили и эксперты Всемирной организации здравоохранения. На этой неделе они знакомились с принципами, которые определила страна. В субботу дали своё медицинское заключение и фактически ответили всем диванным критикам и злословам.

Кстати, прообраз нынешней Всемирной организации здравоохранения появился в 1839 году. Не случайно - тогда в мире свирепствовали чума и холера – болезни инфекционные. И тогда с ними справились. И сейчас, уверены эксперты, COVID-19 отступит. Потому что люди сильнее.

Запомните этого человека. Виктор Медведев. В историю 6-й столичной больницы он войдёт, как первый пациент, который победил коронавирус. Хотя медики давали немного шансов. 79 лет всё-таки. Да и сопутствующие хронические заболевания.

Иван Дулуб, заведующий отделением пульмонологии №1 6-й клинической больницы Минска: «Онкология и ишемическая болезнь сердца. Конечно, любая сопутствующая патология усугубляет ту болезнь, которой он болеет на данный момент. Состояние пациента было тяжелое».

Виктор Медведев: «У меня произошел сильный приступ, приехали мы на скорой помощи в 10-ю больницу. Там они очень оперативно – только благодарность им – провели тут же все анализы».

Каролина Дубровская: «Ему сделали быстро анализы, ему на 2-е сутки уже готов был тест. Был положительный, поэтому его оттуда срочно перевезли в 6-ю клиническую».

За жизнь пенсионера врачи боролись 17 дней. Препараты, капельницы… Усилия медиков и невероятное стремление жить самого пациента. Люди оказались сильнее. Люди победили.

7. Бороться за каждого человека.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Мы должны бороться за каждого человека, особенно если речь идет о стариках. И если мы хотим, чтобы потом наши дети нас защищали и боролись за нашу жизнь, мы должны бороться за жизнь каждого старика. Мы должны с вами победить красиво».

Семь принципиальных подходов страны. Будущее, ответственность, системный подход, защита, помощь, неравнодушие и борьба за каждого. У них одна цель – уберечь всех и каждого в отдельности. Дать не только надежду, но и защиту. Только для этого надо и действовать всем вместе, заодно. Помогая друг другу. Ведь жизнь, она продолжается. Она должна продолжаться.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram