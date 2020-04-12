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Министр иностранных дел Швеции о ситуации с коронавирусом: многие страны думают, что мы ничего не делаем

12.04.2020 22:46 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Почти все европейские страны, а также США остановили работу предприятий, ввели строжайший режим самоизоляции и самые жесткие ограничения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Министр иностранных дел Швеции о ситуации с коронавирусом: многие страны думают, что мы ничего не делаем

Давайте посмотрим на статистику. Сильно ли она отличается от той, что в Южной Корее, Швеции или у нас? Пожалуй, да, сильно.

Увеличение числа положительных результатов пропорционально увеличению количества тестов. Немного о статистике коронавируса

Но цифры по инфицированным и погибшим в странах с драконовскими мерами значительно выше. И при этом они позволяют себе критиковать отличные от них подходы. Взять хотя бы тот факт, что американское руководство резко раскритиковало Швецию в ее борьбе с коронавирусом. Эта страна переживает эпидемию без карантина.

Министр иностранных дел Швеции о ситуации с коронавирусом: многие страны думают, что мы ничего не делаем

Анн Линде, министр иностранных дел Швеции:
Швеция уже предприняла ряд мер, например, закрыла дома престарелых и перевела студентов на онлайн-обучение. С другой стороны, у нас нет всеобщей «блокады». Это означает, что многие страны думают, что мы ничего не делаем. Но мы делаем то, что является правильным для нашей страны, для Швеции.

Министр иностранных дел Швеции о ситуации с коронавирусом: многие страны думают, что мы ничего не делаем

Люди в материале: Анн Линде

 
 
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Новости мира. Почти все европейские страны, а также США остановили работу предприятий, ввели строжайший режим самоизоляции и самые жесткие ограничения, сообщили в...
 
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