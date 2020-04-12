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Министр иностранных дел Швеции о ситуации с коронавирусом: многие страны думают, что мы ничего не делаем
12.04.2020 22:46 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости мира. Почти все европейские страны, а также США остановили работу предприятий, ввели строжайший режим самоизоляции и самые жесткие ограничения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Давайте посмотрим на статистику. Сильно ли она отличается от той, что в Южной Корее, Швеции или у нас? Пожалуй, да, сильно.
Но цифры по инфицированным и погибшим в странах с драконовскими мерами значительно выше. И при этом они позволяют себе критиковать отличные от них подходы. Взять хотя бы тот факт, что американское руководство резко раскритиковало Швецию в ее борьбе с коронавирусом. Эта страна переживает эпидемию без карантина.
Анн Линде, министр иностранных дел Швеции:
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Министр иностранных дел Швеции о ситуации с коронавирусом: многие страны думают, что мы ничего не делаем
Новости мира. Почти все европейские страны, а также США остановили работу предприятий, ввели строжайший режим самоизоляции и самые жесткие ограничения, сообщили в...
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