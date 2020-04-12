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Белоруска, переболевшая коронавирусом: позвонили и попросили сдать кровь на плазму. Я согласилась

12.04.2020 22:12 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Очень важно то, что мы предпринимаем в настоящем, здесь и сейчас. И все меры, на которые идет государство в связи с коронавирусом, – они с оглядкой на дальнейшее развитие событий, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Белоруска, переболевшая коронавирусом: позвонили и попросили сдать кровь на плазму. Я согласилась

Алеся Карань:
Они как никто другой подвержены риску заражения, но они все равно помогают больным, поддерживают нас. Поэтому я могу благодарить их.

Белоруска, переболевшая коронавирусом: позвонили и попросили сдать кровь на плазму. Я согласилась

Алеся прилетела из Италии, когда там уже полыхало, страна была «красной зоной», потому по прилету в Беларусь у девушки, как и у других пассажиров, вернувшихся из неблагополучных регионов, взяли мазок на коронавирус. Пока ждала результат, самочувствие стало ухудшаться: кашель, ломота в теле, тяжелая голова. Девушку госпитализировали.

Белоруска, переболевшая коронавирусом: позвонили и попросили сдать кровь на плазму. Я согласилась

А позже сообщили...

Алеся Карань:
Что у меня положительный анализ. И меня перевезли уже в инфекционную больницу и положили в двухместный бокс изоляционный, где я провела три недели вместе с еще одной девушкой.

И только после того, как три теста кряду дали отрицательный результат на COVID-19, Алесю отпустили домой.

Белоруска, переболевшая коронавирусом: позвонили и попросили сдать кровь на плазму. Я согласилась

Алеся Карань:
Позвонили и попросили сдать кровь на плазму для тяжелобольных коронавирусной инфекцией. Я, конечно же, согласилась.

Китайские врачи, которым удалось победить эпидемию в стране, считают, что пока нет вакцины, самый эффективный способ лечения – переливать плазму выздоровевших инфицированным. Этот метод осваивают и наши медики.

Белоруска, переболевшая коронавирусом: позвонили и попросили сдать кровь на плазму. Я согласилась

Люди в материале: Алеся Карань, Алена Сырова

 
 
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Новости Беларуси. Очень важно то, что мы предпринимаем в настоящем, здесь и сейчас. И все меры, на которые идет государство в связи с коронавирусом, – они с оглядкой...
 
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