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Главное - не допустить перегрузки системы здравоохранения, чтобы все нуждающиеся получили медицинскую помощь

12.04.2020 22:54 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Главная задача на сегодняшний день - не допустить перегрузки системы здравоохранения, чтобы все нуждающиеся могли получить медицинскую помощь.

Да, испытание новым вирусом - встряска для всех! Особенно для медицины. Кстати, в системе здравоохранения увидели узкие места – к этому еще вернутся, кода спадет вирусная волна. Важнейший вопрос - материальное обеспечение. Учитывая ажиотажный спрос, кое-где отмечались перебои в аптеках с медицинскими масками или антисептиками. Впрочем, такой повышенный спрос - не только у нас: нехватку ощущают во многих развитых странах. 

Как видим, государства в Европе ограничивают поставки медицинских товаров, стараясь не оголить собственный рынок - вот тебе и европейская солидарность. Необходима подушка безопасности в виде собственного производства всех нужных вещей. Прежде Александр Лукашенко давал поручения по выпуску масок, защитных костюмов и респираторов, плюс собственные тест-системы - все должны делать и сами. Мобилизована промышленность. Это и для людей, и для врачей - защита медиков должна быть железной! И даже тех, кто не оказывает помощь именно инфицированным коронавирусом, но может с ними столкнуться, когда еще и симптомов не видно. 

 
 
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Главная задача на сегодняшний день - не допустить перегрузки системы здравоохранения, чтобы все нуждающиеся могли получить медицинскую помощь. Да, испытание...
 
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