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В студии - главврач 1-й клинической больницы Минска Дмитрий Шевцов и политический обозреватель Андрей Кривошеев
12.04.2020 22:12 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTА. Кривошеев: Добрый вечер. Да, в начале февраля переболел сезонным гриппом. Тяжелее, чем обычно: мучился почти две недели. Но в первую очередь из-за своей халатности. Долго откладывал прививку и так и не сделал. Хотя знал, что мы, журналисты, в зоне риска, работаем с людьми. Да и сами прививки нам делают прямо на работе - здесь, на Макаенка 9, на первом этаже.
Дмитрий Евгеньевич как врач меня, наверное, осудит и будет прав. Но из-за такой безалаберности плюс слякотная зима, плюс вредные привычки - в итоге у меня и многих моих знакомых сезонные ОРВИ проходили сложнее и дольше обычного. Возможно, еще и поэтому мы восприняли первые новости о коронавирусе с такой настороженностью. А многие стали жертвами той самой инфодемии.
И. Эйсмонт: От личного опыта давайте к цифрам. На прошлой неделе Президент пообещал обнародовать полные данные о смертности в Беларуси, как раз подоспела статистика и данные ЗАГСов за 3 месяца. Их невозможно утаить или подправить. На этой неделе Глава государства сдержал слово. Андрей, что говорят цифры?
А. Кривошеев: Цифры говорят, что наших людей губят вовсе не вирусы, типичные или атипичные. Наши главные «убийцы» - это болезни сердца и сосудов, желудка и шире - органов пищеварения, плюс рак и нервы.
Вот сопоставимые данные с января по март прошлого и текущего года. Сначала цифра всего. Сколько людей мы потеряли.
В 2019-м - 32 229 человек. В текущем году - 31 039 умерших. Это значит, от всех причин смертность снизилась на 1190 человек. Это минус 4%. Очень неплохой результат здорового образа жизни, медицинской системы и в целом государства, которое заботится о здоровье своих граждан. Ведь не секрет, белорусская нация, увы, не молодеет. Людей старшего поколения все больше.
Теперь давайте посмотрим, что не делает нас сильнее, а действительно убивает.
На первом месте - система кровообращения. Сердце и сосуды - на их совести почти 60% смертей (59,3). Кстати, по сравнению с прошлым годом удалось спасти на 560 сердечников больше. Тоже результат. Второе место по смертоносности - это онкология. Каждые 16 человек из сотни умерших забрал рак.Третья позиция с большим отставанием - внешние причины. Это убийства и суициды, ДТП и несчастные случаи, пожары и утопления. Словом, опасные враги цивилизации. 6% смертей на их совести.
Далее по убыванию идут болезни нервной системы, органов пищеварения и старость. От 3% до 5% в общем скорбном списке.
Кстати, по всем этим причинам в сравнении с тремя первыми месяцами прошлого года есть позитивное снижение летальности. Исключение - онкология, но там всего плюс 2%. Зато от старости умерло на 527 человек меньше. Это минус 35%. Пусть доктор меня поправит, но, видимо, сказалась забота, которой мы окружили наше старшее поколение, начитавшись новостей о коронавирусе. Нет худа без добра - сберегли наших бабушек и дедушек.
И. Эйсмонт: Выходит, абсолютно прав был Президент Беларуси, когда еще в начале февраля призвал медиков не бросаться всем по профилю и без в тему коронавируса, а продолжать усиленно заботиться о сердечниках, больных онкологией и людей с другими опасными болезнями. Сегодня многие в мире об этом говорят, а тогда нас критиковали. А ведь снижение интенсивности лечения этих больных могло привести к сотням и тысячам реальных смертей. Непопулярные были слова - пожалуй. Но этим и отличается популизм от управления.
А. Кривошеев: Это правда. Она подтверждается данными о распиаренных сегодня болезнях органов дыхания. В табеле наших смертельных врагов они занимают лишь невысокое 7 место. Меньше двух процентов от общего числа (1,86%) или 577 летальных случаев за три месяца. А ведь сюда входят все ОРВИ, гриппы, пневмонии и прочие заразы, бьющие по органам дыхания.
Не берусь судить, что стало главной причиной, но это факт с цифрами на руках: количество умерших от этой группы болезней снизилось в сравнении с январем - мартом прошлого года сразу на 20%.
Было 721 - стало 577 (- 20%). Пусть об этом лучше скажет врач, но мне по-обывательски кажется, что все благодаря повышенным мерам предосторожности. Старшее поколение дома, дистанция между людьми, моем руки, кашляем дома или в маску, обрабатываем дороги, подъезды, квартиры, дома и офисы. Отсюда и результат - все сезонные вирусы проходим лучше прежнего.
И еще мы ни в коем случае не хотим умалять опасности COVID-19, мы не вирусологи. Но те два летальных случая, что были в марте, и даже те 2 десятка, что есть сейчас, не идут ни в какое сравнение с 30 тысячами умерших от других болезней. Те же угрозы сердцу, онкология. Может быть, если бы сегодня все мировые СМИ стали хором говорить о раковой пандемии, как это было лет 30 назад, никто бы не вспомнил о вирусах.
А. Кривошеев: В подтверждение ваших слов еще немного цифр. Производители фейков, а проще говоря, лжи, пытались убедить общество, что вы, врачи, просто прячете от нас реальную угрозу коронавируса. А смерти списываете на хорошо известную нам пневмонию. И надо сказать, некоторые люди поверили. Ведь в начале двухтысячных нас запугивали атипичной пневмонией, с аббревиатурой SARS.
Но вот опять же цифры.С января по март прошлого года от всех видов пневмоний в Беларуси умерло 277 человек, а за тот же период нынешнего 2020 года - 254. То есть, меньше на 8 с лишним процентов. И где здесь "спрятать»" коронавирус - абсолютный фейк, как по мне.
Мне тоже трудно припомнить, чтобы наши власти и врачи что-то прятали от общества. А чтобы закончить блок «медицинской арифметики», давайте послушаем гуру британской статистической науки, профессора Дэвида Шпигельхальтера. Он сравнил данные этого сезона с цифрами за последнее десятилетие и пришел к поразительному выводу:
"Для конкретного человека главными факторами риска становится не вирус, а те хронические болезни, на которые он накладывается. При этом для здоровых людей с хорошим иммунитетом современная мобилизация медицинской системы и активированные правила личной и общественной гигиены не повышают, а наоборот уменьшают риск летального исхода.Если медицинская система выдержит, а адресные меры подавления вируса будут продолжены, то новый вирус окажет минимальное влияние на общую смертность в Европе в 2020 году. Фоновая летальность может вырасти в основном из-за чрезвычайной нагрузки на службы здравоохранения и побочные эффекты от длительной изоляции людей. Такие, как острые психические расстройства, суициды, осложнения хронических болезней".
Что же, получается лекарство опаснее самой болезни? Точнее, передозировка карантином и изоляцией опаснее самого "страшного" COVID-19?
Мы уже показали вам мнение британского ученого, а сейчас покажем позицию микробиолога, которого одинаково уважают в США и Германии. В Штатах он получил докторскую степень эпидемиолога, а в Германии двадцать лет руководил Институтом микробиологии и гигиены в Майнце. Сражался и с атипичной пневмонией, и с атипичными гриппами - т. н. свиным и птичьим.
Профессор Бакди сделал довольно точный прогноз, что за 100 дней среди зараженных коронавирусом будет около 3000 летальных исходов. Прошло больше двух месяцев - их около 2000. При этом доктор открыл немцам другую статистику: эти же 2000 человек умирают в Германии в день после достижения 65 лет от других болезней. И никому в голову не приходит объявлять пандемию.В общем, послушайте сами и сами сделайте выводы.
Сухарит Бакди, доктор медицинских наук в области микробиологии и эпидемиологии, почетный профессор Университета Гутенберга в Майнце, директор Института микробиологии и гигиены (1991 — 2012 гг.) (США, Германия): "Я считаю введенные ограничения чрезмерными, абсурдными и очень опасными. Наши пожилые люди имеют такие же права не войти в число тех 2200 человек, которых мы теряем ежедневно. Общественная забота и активная общественная жизнь, в том числе театры, музыка, путешествия и отдых на природе, занятия спортом и хобби - все это помогает нашим пожилым людям жить дольше. Тотальный карантин сократил продолжительность жизни для миллионов из них.
Плюс разрушительное влияние чрезвычайных мер на мировую экономику негативно скажется на жизни и здоровье бесчисленного количества людей. Последствия для медицинской системы также негативные. Уже сегодня сокращается обслуживание пациентов, у которых не диагностирован новый вирус, отменяются плановые операции, сокращается обследование, уменьшается медицинский персонал, их переводят на борьбу с коронавирусом. Все это дорого обойдется нашему обществу. Все чрезвычайные меры ведут к саморазрушению и коллективному суициду из-за фантома, за которым не стоит ничего нового для медицины и общества".
Профессор говорит: ничего принципиально нового в коронавирусах нет. Они уже давно циркулируют в Европе, да и в Беларуси тоже, осложняя врачам и пациентам борьбу с тяжелыми хроническими болезнями. И таких коронавирусов только изученных специалистами больше десятка. Опасное сочетание - об этом говорит и опыт наших медиков.
И. Эйсмонт: Ваша коллега, Дмитрий Евгеньевич, заведующий отделом пульмонологии 6-й клинической больницы рассказала о плохих сочетаниях в белорусской практике. Мария Журович проанализировала букеты болезней, увы, умерших людей с положительным тестом на новый вирус, и сделала вывод: будь они моложе и с менее травмированным организмом, мы бы за них еще поборолись.
А. Кривошеев: Аналогичные данные по летальным исходам сегодня за редким исключением дает большинство стран мира. Набор опаснейших болезней, возраст, слабый иммунитет плюс коронавирус - и, увы, печальный исход. Некоторые врачи уже даже ставят под сомнение COVID-19 как основной диагноз. Говорят, надо перепроверять статистику. Коронавирус, скорее, "спусковой крючок", а не пистолет или выпущенная пуля.
Давайте услышим мнение еще одного немецкого доктора. Он, кстати, ваш коллега. Из медицины уходил в парламентскую политику. Как депутат возглавлял Комитет по здравоохранению Парламентской ассамблеи Совета Европы. А это, на секундочку, одна из старейших организаций Старого Света. Сейчас доктора Водарга жестко критикуют за его позицию, а все потому, что он обвиняет своих коллег-врачей и политиков в разжигании страстей.
Вольфганг Водарг, врач-пульмонолог, доктор медицинских наук, профессор Университета Фленсбурга, экс-председатель Комитета по здравоохранению Парламентской ассамблеи Совета Европы (Германия) (видео).
И. Эйсмонт: Как вам такая позиция авторитетного профессора? И вы случайно не участвуете в информационной пандемии корыстных вирусологов, «голых королей» -политиков и журналистов?
А. Кривошеев: Скажу за себя - я точно в этом не участвую. Во-первых, никому не доставит удовольствия наблюдать большинство "голых политиков" Европы и мира, даже метафорически. Нам всем сейчас нужна сильная, уверенная в своих действиях власть. Экономический кризис на носу - без всяких сказок. Во-вторых, возвращаясь к древней притче, с которой вы начали этот диалог, мне совсем не хочется быть тем журналистом и тем человеком, который заведет в город родную сестру Болезни - Панику, которая всегда приносит гораздо больше горя.
Что ж, будем и дальше честно и холодно рассказывать нашим зрителям достоверную информацию, выполняя каждый на своем месте свою работу.
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В студии - главврач 1-й клинической больницы Минска Дмитрий Шевцов и политический обозреватель Андрей Кривошеев
А. Кривошеев: Добрый вечер. Да, в начале февраля переболел сезонным гриппом. Тяжелее, чем обычно: мучился почти две недели. Но в первую очередь из-за своей халатности....
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