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Мир с живым нетерпением ожидал соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти

13.04.2020 06:30 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Охлаждение глобальной экономики, рецессия, падение мирового ВВП, идеальный шторм - эксперты словно соревновались в использовании терминов, внушающих обывателю страх и трепет. 
Соглашение нефтяного картеля единственное вселяло надежду на то, что кризисную ситуацию удастся переломить. Но, кажется, больной глобальной экономике нужны более сильные лекарства. Руку на пульсе держит Олег Романов.

Когда ОПЕК+ созрела договориться о сокращении добычи на 10 миллионов баррелей, ситуация на нефтяном рынке сложилась катастрофическая

Невидимая рука рынка - это про времена спокойные и благополучные. В дни смятения и пертурбаций таких рук становится много, а невидимы они, только если очень крепко зажмуриться. К моменту, когда ОПЕК+ созрела договориться о сокращении добычи на 10 миллионов баррелей, ситуация на нефтяном рынке сложилась катастрофическая. В конце марта был установлен исторический рекорд: продавцы приплачивали покупателям по 19 центов за баррель за возможность от своего товара избавиться. Правда, касалось это лишь асфальтовой вайомингской нефти и только потому, что ее владельцы старались разгрузить хранилища: однако факт есть факт. 

Клаудио Галимберти, аналитик Standart&Poor's: "Наступили тяжелые времена для рынка ресурсов, тяжелые времена нефтяников. Коронавирус оказал угнетающее воздействие на любую экономическую активность. Это касается Китая, Италии, ряда других стран. Спрос падает в Европе и Соединенных Штатах - падает на все, включая сырьевые товары".

По оценкам агентства "Блумберг", падение мировой потребности в нефти составило 35 миллионов баррелей в день. 

Еще бы: авиасообщение в масштабах планеты практически прекращено, а в одних только Соединенных Штатах на треть сократилось потребление бензина. В спокойные времена планета нуждалась в ста миллионах баррелей ежедневно. Но теперь обыватели самоизолировались в собственных домах, товарные потоки с трудом пробиваются сквозь непроницаемые национальные границы, заводы повсеместно закрываются, а Китай, эта мировая фабрика, только-только начал восстановление докоронавирусных объемов производства. 

Александр Новак, министр энергетики России: "Нынешняя ситуация требует быстрых и срочных мер. Все нефтедобывающие страны должны сообща решать проблему перепроизводства нефти".

Нефть оказалась никому не нужна - ее покупают про запас потому, что она сейчас чуть ли не дешевле воды

  В прежние докризисные времена, когда спрос - предложение были более-менее равны друг другу, ОПЕК работала с ожиданиями толпы биржевых спекулянтов. Рефлексы трейдеров примитивны, и потому биржевиками управляли, как стадами леммингов: сократили добычу нефти - цена пошла в рост. И наоборот. Однако теперь нефть оказалась никому не нужна - ее покупают про запас и только потому, что она сейчас чуть ли не дешевле воды. Но все хранилища планеты способны принять 1,5 миллиарда баррелей, они заполнятся под завязку месяца через два, и после этого «черная кровь экономики» не будет нужна никому даже даром. По этой причине реакция на решение ОПЕК+ была мимолетной: нефть выросла в цене, но потом снова упала до 30 с небольшим долларов: 

Клаудио Галимберти, аналитик Standart&Poor's: "Надо отметить, что происходит резкое падение спроса и предложения: мы столкнулись с 3-х, 4-х, возможно, 5-месячным периодом крайне низкого спроса. Вполне вероятно, что решение ОПЕК + станет лишь временным перемирием в ценовой войне между Россией, Саудовской Аравией и Соединенными Штатами. Как бы ни были низки цены на нефть, они не способны стимулировать рост потребления, пока глобальная экономика остается в угнетенном состоянии". 

Мир с живым нетерпением ожидал соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти

Даже с учетом возможного сокращения нефти добывается по-прежнему на четверть, а то и на треть больше, чем планете нужно

Кажется, и участники сделки ОПЕК+ не питают иллюзий: они ищут передышки на те самые два-три месяца, пока заполняются хранилища. В течение этого времени глобальную экономику будут перезапускать, а видимые и невидимые руки рынка примутся натужно вращать мотор мировой экономики - вручную, как в былые времена это делал шофер грузовика. Для начала начнут сбивать коронавирусную панику: глобальные медиа постараются объяснить, что пандемия - это не ужас-ужас, а просто ужас, да, по правде говоря, и не ужас вовсе. Карантинные ограничения в Европе уже принялись понемногу смягчать - от Австрии до Испании с Италией. О том же поговаривают в Штатах. Внушение страха и прежде имело инструментальные цели. Еще до всеобщей паники глобальная экономика нуждалась в денежном впрыске для расшивки долгового кризиса. И вот полтриллиона евро выделяют в Европе, 4 триллиона долларов в США - эмиссия денег Центробанком и Федрезервом в спокойные времена спровоцировала бы панику, а сейчас даже инфляция окажется умеренной. И "черная кровь мировой экономики" быстрее побежит по венам, только если саму эту экономику удастся оживить. И температура пациента - это цена на нефть: сейчас она так низка, поскольку больной остывает. Ему нужны сильные лекарства, и оттого 36,6 за баррель после решения ОПЕК+ продержались очень недолго. 

 
 
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Охлаждение глобальной экономики, рецессия, падение мирового ВВП, идеальный шторм - эксперты словно соревновались в использовании терминов, внушающих обывателю...
 
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