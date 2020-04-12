БРСМ и РОЧС устроили фотоконкурс масок

Источник материала: Горецкий вестник

Горецкий РК ОО «БРСМ» совместно с Горецким РОЧС объявляют районный конкурс на лучшую фотографию «Безопасная маска в стиле МЧС».





Принять участие в конкурсе жители Горецкого района. Для этого необходимо раскрасить маску на тему безопасности, сделать селфи, разместить в интернете любым удобным способом: опубликовать на своей странице в соцсетях (Вконтакте, Instagram) с хештегом #Безопасная_маска#Горецкая молодежь; прислать фото на электронный адрес gor.rk@inbox.ru (с пометкой конкурс), а также в директ; быть подписчикам сообщества «Горецкая молодежь» Вконтакте либо в Instagram.

10 лучших фото будут выставлены на зрительское голосование.

Работы принимаются до 17 апреля.