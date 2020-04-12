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От каких заболеваний чаще всего умирают белорусы? Анализируем периоды 2019 и 2020 годов
12.04.2020 22:46 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 12 апреля ровно 45 дней, как в нашей стране выявлен нулевой пациент с коронавирусной инфекцией, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И вот седьмая неделя – существенный рост инфицированных.
Юлия Огнева, СТВ:
Согласитесь: чего стоит закрытие границы, которых вроде бы и нет? И ведь вопросы напрашиваются сами собой: может быть, так проще? Или, что еще интереснее, кому-то зачем-то очень нужно? Или, в лучшем случае, не хочется брать ответственность. Мол, меры предельные, а если уж распространилась инфекция, то так тому и быть – мы не виноваты.
Юлия Огнева:
Давайте посмотрим вот на эти цифры. Данные по первому кварталу – 2019 и 2020 годы.
Для начала общее количество смертей. Смотрим и сравниваем. В 2020 году цифры ниже. Умерло почти на 1200 человек меньше.
Большинство летальных случаев за первые три месяца 2020 года – по причине сердечно-сосудистых заболеваний, от них умерли 18,5 тысяч белорусов. Немалый процент умерших от онкологических заболеваний – почти 5 тысяч человек. От пневмоний за первый квартал 2020-го года умерли 254 человека. В 2019-м за январь, февраль, март эта цифра была выше – 277 случаев.
Цифры – вещь упрямая. Общая смертность в стране за первый квартал 2020 года в сравнении с таким же периодом прошлого снизилась на 4 %, в том числе от пневмоний – на 9 %.
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Новости Беларуси. 12 апреля ровно 45 дней, как в нашей стране выявлен нулевой пациент с коронавирусной инфекцией, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И вот седьмая...
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