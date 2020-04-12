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Почему не уродило? Да не сеяли! Украинский аграрий рассказал, почему не прерывают посевную, несмотря на пандемию
12.04.2020 23:18 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. И у наших соседей, где действуют жесткие меры в связи с коронавирусом, сельское хозяйство в рабочем режиме, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. При всех мерах безопасности здесь понимают: продовольственная безопасность – задача № 1 для любой страны. А потому посевная вне карантина.
Леонид Стрибулевич, директор сельскохозяйственного предприятия «Украина»:
В Украине есть хорошие поговорки. Одна из них: весенний день год кормит. Наши отцы и деды весеннему дню придавали очень большое значение. Весной то, что за день сделаешь, может обеспечить тебя продовольствием на месяцы.
Еще есть интересная поговорка: «Встретились два друга. Один у другого спрашивает: «Ну как вы, урожай собрали?» «Да не уродило», – отвечает. «А почему?» – «Да не сеяли».
Поэтому, чтобы было что убирать, надо сеять. Поэтому, чтобы государство не осталось без продовольствия, надо проводить посевную кампанию.
Работаем в основном на тракторах Минского тракторного завода. Тракторы устраивают механизаторов, потому что они надежные в работе, высокопроизводительные, энергонасыщенные. Они устраивают администрацию, так как совпадает цена – качество.
Индулис Трапиньш, председатель Икшкильской краевой думы (Латвия):
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Почему не уродило? Да не сеяли! Украинский аграрий рассказал, почему не прерывают посевную, несмотря на пандемию
Новости Беларуси. И у наших соседей, где действуют жесткие меры в связи с коронавирусом, сельское хозяйство в рабочем режиме, сообщили в программе «Неделя» на СТВ....
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