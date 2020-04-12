|
Коронавирус в Беларуси. Главное за неделю
12.04.2020 23:50 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Очень важно то, что мы предпринимаем в настоящем, здесь и сейчас. И все меры, на которые идет государство в связи с коронавирусом, – они с оглядкой на дальнейшее развитие событий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К такому развитию событий персонал столичной шестерки – от врачей до буфетчиц – начали готовить еще в феврале, когда COVID был только на подступах к Беларуси.
Мы все прекрасно помним, как все начиналось. Первые вспышки в Китае, дальше – европейские страны, США. С самого начала года, фактически с появления нулевого пациента, нас с вами начали готовить к тому, что ситуация будет развиваться. Причем сценарий не тот, на который хотелось бы надеяться.
Помните, Президент из выступления в выступление в последние месяцы просил не паниковать и не бояться? Но – это важно – беречь себя и соблюдать элементарные правила гигиены, которые если не залог здоровья, то важнейшая его часть.
Читайте также:
Алена Сырова, корреспондент:
Станислав Викторович Огризко – один из сотен белорусских медиков, которые личной безопасности добровольно предпочли остаться там, где их опыт необходим.
Пульмонолог из Витебска: понимая ситуацию, я консультирую больных несмотря на то, что нахожусь в группе риска
Уж такой этот COVID-19: переносчиком инфекции может быть кто угодно. Так сразу не определишь, симптомов может и не быть. А вот группы риска известны. Именно поэтому еще раз просьба: исключить контакты с пожилыми родственниками, с теми, чей иммунитет ослаблен.
Врачи на передовой, они контактируют с инфицированными. Казалось бы, защита должна быть запредельная. Но, как выясняется, на практике не всегда. Заражений среди медиков избежать не удалось. Понимая, что могут быть источником инфекции для своих близких, некоторые из врачей предпочли изолироваться на работе, общаться с родными только по телефону и без выходных помогать, лечить и спасать, в том числе тех, кто пренебрег элементарными правилами для собственной безопасности.
Алеся – пример того, как молодой и крепкий организм переносит коронавирус в легкой форме. Но, к сожалению, не все молоды и здоровы. Для людей с хроническими заболеваниями COVID-19 становится спусковым крючком (триггером) для усугубления. И, к сожалению, не всегда врачи могут помочь.
Мария Журович, заведующая пульмонологическим отделением 6-й городской клинической больницы Минска:
Читайте также:
Алена Сырова:
По сути, сейчас все страны мира разделились на два лагеря. В первом те, кто борются с вирусом методом карантина, тотальных запретов и закрытий границ – шоковых для населения и экономик мер.
Во втором те, кто выбрал другой путь – разумных и поступательных мер по сдерживанию распространения. Это Швеция, Беларусь и Южная Корея.
Алена Сырова:
Но как бы ни было, люди болеют и количество инфицированных пока растет, что закономерно. По подсчетам экспертов, переболеют как минимум 80 % людей, и большинство из них, возможно, даже этого не заметит. Узнать об этом смогут, если только их протестируют.
В Беларуси пока ежесуточно проводят примерно 4000 исследований на коронавирус. В эти дни к нам поступает гуманитарная помощь из Китая и других стран. Привозят среди прочего и тест-системы. В Витебске, кстати, тоже стали производить экспресс-тесты плюс к тем, которые уже делали в нашей стране. Все это в совокупности означает, что будут расти и цифры в графе «инфицированные». Больше тестов – больше выявленных. Закономерность.
В сложившейся ситуации Беларусь продолжает быть открытой страной, охотно принимает рекомендации извне. Сейчас нам будет полезна любая экспертная оценка. Поэтому наш Президент и инициировал визит миссии Всемирной организации здравоохранения. Группа в течение нескольких дней работала в нашей стране, посещала минские и региональные клиники, общалась с медиками, анализировала положение дел. 11 апреля озвучили итоги.
Патрик О'Коннор, глава миссии ВОЗ:
Нынешняя картина ясна. А вот как будут развиваться события дальше, во многом зависит от каждого из нас. Мы должны стать более сознательными в борьбе с любой вирусной инфекцией, посмотреть дальше своего носа и делать все то, о чем каждый день нас просили и продолжают просить.
Понять простые вещи: не кучковаться и мыть руки можно и нужно даже без специальных разрешений. Мы ответственны не только за себя, но и за окружающих. И лучшее, что мы можем сделать – по возможности оставаться дома, сократить на время круг общения. И пусть не лично, но сказать спасибо медикам, тем, кто сегодня работает там, где бы не хотел оказаться ни один из нас.
Алена Сырова:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Очень важно то, что мы предпринимаем в настоящем, здесь и сейчас. И все меры, на которые идет государство в связи с коронавирусом, – они с оглядкой...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)