Коронавирус в Беларуси. Главное за неделю

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Очень важно то, что мы предпринимаем в настоящем, здесь и сейчас. И все меры, на которые идет государство в связи с коронавирусом, – они с оглядкой на дальнейшее развитие событий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О миссии ВОЗ, заболевших медиках и средствах защиты. Елена Богдан о ситуации с коронавирусом в Беларуси

Кто прав, кто виноват – рассудит время. Алена Сырова продолжит.

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К такому развитию событий персонал столичной шестерки – от врачей до буфетчиц – начали готовить еще в феврале, когда COVID был только на подступах к Беларуси.





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Мы все прекрасно помним, как все начиналось. Первые вспышки в Китае, дальше – европейские страны, США. С самого начала года, фактически с появления нулевого пациента, нас с вами начали готовить к тому, что ситуация будет развиваться. Причем сценарий не тот, на который хотелось бы надеяться.

Помните, Президент из выступления в выступление в последние месяцы просил не паниковать и не бояться? Но – это важно – беречь себя и соблюдать элементарные правила гигиены, которые если не залог здоровья, то важнейшая его часть.





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Алена Сырова, корреспондент:

И не говорите потом, что не слышали. По итогу каждый сам расставляет приоритеты. И остается надеяться, что в условиях инфодемии отделить зерна от плевел все-таки удастся. Тем более, что медики, да и не только, с каждым разом все настойчивее просили белорусов поберечь близких из «группы риска». А надежным щитом на передовой стали врачи. Вне зависимости от специализации, просто врач как надежда на помощь.

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Станислав Викторович Огризко – один из сотен белорусских медиков, которые личной безопасности добровольно предпочли остаться там, где их опыт необходим.

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Уж такой этот COVID-19: переносчиком инфекции может быть кто угодно. Так сразу не определишь, симптомов может и не быть. А вот группы риска известны. Именно поэтому еще раз просьба: исключить контакты с пожилыми родственниками, с теми, чей иммунитет ослаблен.





Врачи на передовой, они контактируют с инфицированными. Казалось бы, защита должна быть запредельная. Но, как выясняется, на практике не всегда. Заражений среди медиков избежать не удалось. Понимая, что могут быть источником инфекции для своих близких, некоторые из врачей предпочли изолироваться на работе, общаться с родными только по телефону и без выходных помогать, лечить и спасать, в том числе тех, кто пренебрег элементарными правилами для собственной безопасности.

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Алеся – пример того, как молодой и крепкий организм переносит коронавирус в легкой форме. Но, к сожалению, не все молоды и здоровы. Для людей с хроническими заболеваниями COVID-19 становится спусковым крючком (триггером) для усугубления. И, к сожалению, не всегда врачи могут помочь.





Мария Журович, заведующая пульмонологическим отделением 6-й городской клинической больницы Минска:

Перечень пациентов, которые умерли (и в диагнозе звучит COVID), имеют массу хронических заболеваний. Например, хроническая сердечная недостаточность, ишемическая болезнь сердца, есть пациенты с онкопатологией, с метастазами, с сахарным диабетом, ожирением второй степени.

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Алена Сырова:

Не будем сравнивать количество летальных исходов в нашей стране и, скажем, в Италии или Соединенных Штатах Америки. Это некорректно. И так понятно: системы здравоохранения этих государств фактически оказались беспомощными на пике эпидемии, в потоке зараженных, который буквально смывал на своем пути все предпринимаемые усилия.

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По сути, сейчас все страны мира разделились на два лагеря. В первом те, кто борются с вирусом методом карантина, тотальных запретов и закрытий границ – шоковых для населения и экономик мер.





Во втором те, кто выбрал другой путь – разумных и поступательных мер по сдерживанию распространения. Это Швеция, Беларусь и Южная Корея.

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Алена Сырова:

Выходит, карантин не гарант успешной борьбы с эпидемией? И достаточно просто рабочей системы здравоохранения? Правды ради стоит сказать, что пока остается открытым вопрос эффективности жестких до крайности мер. Ведь еще ни одна страна, которая их приняла, не отменила карантин. И пока нет гарантий, что, когда люди станут контактировать с прежней интенсивностью, не случится нового эпидемиологического кризиса.

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Но как бы ни было, люди болеют и количество инфицированных пока растет, что закономерно. По подсчетам экспертов, переболеют как минимум 80 % людей, и большинство из них, возможно, даже этого не заметит. Узнать об этом смогут, если только их протестируют.





В Беларуси пока ежесуточно проводят примерно 4000 исследований на коронавирус. В эти дни к нам поступает гуманитарная помощь из Китая и других стран. Привозят среди прочего и тест-системы. В Витебске, кстати, тоже стали производить экспресс-тесты плюс к тем, которые уже делали в нашей стране. Все это в совокупности означает, что будут расти и цифры в графе «инфицированные». Больше тестов – больше выявленных. Закономерность.

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В сложившейся ситуации Беларусь продолжает быть открытой страной, охотно принимает рекомендации извне. Сейчас нам будет полезна любая экспертная оценка. Поэтому наш Президент и инициировал визит миссии Всемирной организации здравоохранения. Группа в течение нескольких дней работала в нашей стране, посещала минские и региональные клиники, общалась с медиками, анализировала положение дел. 11 апреля озвучили итоги.





Патрик О'Коннор, глава миссии ВОЗ:

Одна из тех областей, которую я, собственно, анализировал, – это качество данных и доступность данных. Отслеживание случаев, данные по всем контактам, по перемещениям, эпидемиологические расследования, то есть все, что собиралось с момента начала вспышки COVID-19. Поэтому я видел довольно большие объемы данных и уровне Министерства здравоохранения, и центров гигиены и эпидемиологии. В общем-то, на самом деле данные довольно обширные, полные. Это, конечно же, постоянно развивающаяся ситуация.

Нынешняя картина ясна. А вот как будут развиваться события дальше, во многом зависит от каждого из нас. Мы должны стать более сознательными в борьбе с любой вирусной инфекцией, посмотреть дальше своего носа и делать все то, о чем каждый день нас просили и продолжают просить.





Понять простые вещи: не кучковаться и мыть руки можно и нужно даже без специальных разрешений. Мы ответственны не только за себя, но и за окружающих. И лучшее, что мы можем сделать – по возможности оставаться дома, сократить на время круг общения. И пусть не лично, но сказать спасибо медикам, тем, кто сегодня работает там, где бы не хотел оказаться ни один из нас.





Алена Сырова:

Я, Алена Сырова, я, Антон Силич и все мои коллеги с телеканала СТВ говорим спасибо медикам еще и за то, что в ежедневной борьбе за жизни вы находите возможность рассказать нам и нашим зрителям о том, что происходит.