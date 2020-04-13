Наталья Кочанова о статистике по коронавирусу: Информация, которая поступает, абсолютно правдивая и достоверная

Источник материала: ОНТ

Накануне в Совете Республики прошла встреча с представителями Всемирной организации здравоохранения. Приехавшие в Беларусь эксперты рассказали о впечатлениях от увиденного в нашей стране, подвели итоги поездки и поделились рекомендациями. Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова рассказала подробности.









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