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Наталья Кочанова о статистике по коронавирусу: Информация, которая поступает, абсолютно правдивая и достоверная
13.04.2020 06:06 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Накануне в Совете Республики прошла встреча с представителями Всемирной организации здравоохранения. Приехавшие в Беларусь эксперты рассказали о впечатлениях от увиденного в нашей стране, подвели итоги поездки и поделились рекомендациями. Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова рассказала подробности.
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Наталья Кочанова о статистике по коронавирусу: Информация, которая поступает, абсолютно правдивая и достоверная
Накануне в Совете Республики прошла встреча с представителями Всемирной организации здравоохранения. Приехавшие в Беларусь эксперты рассказали о впечатлениях...
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