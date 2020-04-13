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Наталья Кочанова о статистике по коронавирусу: Информация, которая поступает, абсолютно правдивая и достоверная

13.04.2020 06:06 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Наталья Кочанова о статистике по коронавирусу: Информация, которая поступает, абсолютно правдивая и достоверная

Накануне в Совете Республики прошла встреча с представителями Всемирной организации здравоохранения. Приехавшие в Беларусь эксперты рассказали о впечатлениях от увиденного в нашей стране, подвели итоги поездки и поделились рекомендациями. Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова рассказала подробности.



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Накануне в Совете Республики прошла встреча с представителями Всемирной организации здравоохранения. Приехавшие в Беларусь эксперты рассказали о впечатлениях...
 
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