Коронавирус в Беларуси и мире: сколько жертв и зараженных COVID-19 на 13 апреля

Источник материала: Новости Волковыска

Всего в мире зарегистрировали более 1,8 миллиона случаев инфицирования коронавирусом.

Собрали последние новости по коронавирусу в Беларуси и мире на 13 апреля 2020-го.

Коронавирус многолик – у каждого, кто с ним столкнулся, свое представление о нем. Те, кого уханьская зараза пока миновала, по-разному представляют себе ее: одни смеются над угрозой, которая висит в воздухе, и всячески демонстрируют свой пофигизм к ней и отрицают реальность – нарушителей карантина полно, другие напуганы и с ужасом в глазах читают ежедневные новости о наступлении китайского вируса.

Одни молятся на ученых и ждут, когда, наконец, появится вакцина. Другие ждут лета в надежде на то, что этот злой вирус куда-то свалит. Третьи потеряли чувство покоя и на все и всех смотрят с чувством отвращения – всюду им видятся риски заражения опасной болезнью.

А коронавирус, судя по всему, только входит во вкус и с большим удовольствием собирает "кровавый урожай" и абсолютно равнодушен к слезам и молитвам людей.

Коронавирус – статистика заболеваний в мире на 13 апреля

По состоянию на 13 апреля в мире зарегистрировали 1 833 685 случаев заражения коронавирусом. При этом 113 296 человек стали жертвами коронавирусной инфекции, а 420 917 человек успешно победили болезнь. Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику коронавируса по всему миру и отдельным странам.





статистика на 13 апреля / gisanddata.maps.arcgis.com

Жертвы коронавируса в мире:

США – 21 686 смертей.

Италия – 19 899 смертей.

Испания – 16 972 смерти.

Франция – 14 393 смерти.

Великобритания – 10 612 смертей.

Иран – 4 474 смерти.

Заражения в мире:

США – 546 874 случаев заражения.

Испания – 166 019 случаев заражения.

Италия – ​​156 363 случай заражения.

Франция – 133 667 случаев заражения.

Германия – 126 656 случая заражения.

Великобритания – 85 175 случаев заражения.

Иран – 71 686 случаев заражения.

Турция – 56 956 случаев заражения.

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Сколько больных на коронавирус в Беларуси 13 апреля

По состоянию на 13 апреля Министерство здравоохранения сообщило о 2 578 зарегистрированных случаях заражения коронавирусной инфекцией в Беларуси. За последние сутки еще 3 человека умерли, всего жертвами коронавируса стали уже 26 человек. После лечения выписаны 203 человека.

Согласно минздраву, у большинства инфицированных пациентов болезнь протекает в средней и легкой степени тяжести. 50 пациентам нужна искусственная вентиляция легких.

Всего было проведено более 64 тыс. тестов, задействовано 17 лабораторий.

Увеличение зарегистрированных случаев COVID-19 Минздрав связывает с ростом числа проведенных тестов.

В Москве сотни скорых развозят пациентов с симптомами коронавируса

Скорые с пациентами подъезжают в больницы каждые 5-7 минут.





В Москве больницы буквально забиты пациентами с симптомами коронавируса, при этом новые больные продолжают постоянно прибывать.

Об этом рассказал бывший член Общественной палаты РФ, лидер движения Гражданская солидарность Георгий Федоров, который попал в одну из московских клиник.

"Приемный покой забит больными, причем у большинства одинаковые симптомы. Почти у всех пневмония разной степени тяжести. Скорые подъезжают каждые 5-7 минут. Люди разных возрастов и национальностей. Реально при мне привезли несколько тяжелых стариков, которых отправляли сразу в реанимацию", – рассказал он в своем Facebook.

Он подчеркнул, что в Москве медики, в условиях пандемии коронавируса, работают, как в режиме военного времени.

"Это просто какой-то безумный конвейер из больных людей. Мне сделали мазок на КВ19 и другие анализы где-то через час. Причем большинство людей кашляют и видно, что все с температурами. Всех складывают в общие палаты. Мест видимо уже под завязку", – добавил Федоров.

Напомним, ранее сообщалось, что в Москве и области скорые помощи, которые везут зараженных коронавирусом, выстраиваются в огромные очереди у больниц.

Коронавирус в России – на 13 апреля по официальным данным диагностирован у 15 770 человек, 130 инфицированных – скончались.

Ученые обнародовали новые факты о смертельном вирусе

Ученые обнародовали результаты нового исследования о коронавирусе.





Жуткий коронавирус быстро распространяется по странам мира и уносит жизни граждан.

Недавно ученые из Академии военных медицинских наук Пекина, опубликованном в журнале Центров контроля заболеваний США, обнародовали исследование, в котором заявили, что коронавирус может распространяться на расстояние до 4 м от зараженного человека.

Ученые исследовали поверхности и образцы воздуха, взятые в отделении интенсивной терапии и палате с заболевшими Covid-19 в одной из больниц Уханя, где началась пандемия коронавируса.

Они обнаружили аэрозоль с вирусом на расстоянии до 4 м от заболевших. Ученые подчеркивают, что на таком расстоянии коронавирус не во всех случаях сохранял способность к заражению.

Также было обнаружено, что вирус содержался в половине образцов с подошв обуви персонала больницы. Ученые предполагают, что обувь медиков может быть одним из переносчиков болезни.

Какой антисептик лучше всего "убивает" коронавирус

С китайской хворью лучше всего справляется дезинфектор на основе этанола.





Во время пандемии уханьской заразы очень важно знать, какой антисептик лучше всего борется с опасным вирусом.

По информации сайта ВОЗ, чтобы антисептик был эффективным против вирусов, он должен содержать этанол. Он повреждает вирусную частицу – и вирус не может размножаться.

Этанол имеет широкую вирулицидную активность по сравнению с другими типами спиртов.

Спектр вирулицидной активности этанола – 95 процентов, он охватывает большинство клинически значимых вирусов.

Для борьбы с новым коронавирусом ВОЗ рекомендует использовать 2 типа антисептиков на основе спирта, которые содержат 75 процентовпропанола или 80 процентов этанола.