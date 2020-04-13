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Джулиан Ассанж тайно стал отцом двоих детей, пока сидел в посольстве в Лондоне

13.04.2020 06:38 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

У Джулиана Ассанжа втайне родилось двое детей, пока он жил в изоляции на территории посольства Эквадора в Лондоне. Об этом сообщила его невеста Стелла Моррис, сказав, что отношения с основателем Wikileaks у нее начались в 2015 году и теперь она одна воспитывает их общих детей.


На опубликованном сайтом Wikileaks фото Ассанж позирует со своей командой адвокатов. Стелла Моррис — вторая справа. Фото: Wikileaks

Она рассказала об этом накануне годовщины его ареста, опасаясь распространения коронавируса среди заключенных тюрьмы Белмарш, где находится 48-летний Ассанж.

По официальным данным, симптомы коронавирусной инфекции обнаружены у более 1000 заключенных британских тюрем. Один заключенный тюрьмы Белмарш скончался от этой инфекции, подтвердило министерство юстиции.

Ассанж был помещен в тюрьму после его ареста год назад на территории посольства Эквадора.

Недавно Ассанж подал прошение отпустить его под залог по состоянию здоровья.

В интервью таблоиду Mail on Sunday родившаяся в Южной Африке юрист Стелла Моррис рассказала, что впервые говорит открыто об их связи, потому что боится, что жизнь Ассанжа под угрозой и он не выживет, если заразится в тюрьме коронавирусной инфекцией.

В выложенном в Youtube на аккаунт Wikileaks видео Моррис говорит, что познакомилась с Ассанжем в 2011 году, когда стала частью его команды адвокатов.

В 2012 году он нашел убежище в лондонском посольстве Эквадора, спасаясь от экстрадиции в Швецию, где против него было возбуждено дело о сексуальных домогательствах, которое с тех пор было отозвано.

Ассанж оспаривает в суде запрос на его экстрадицию в США по обвинению в шпионаже.

Как рассказала Стелла Моррис, она посещала Ассанжа практически каждый день и хорошо его узнала как человека. Их близкие отношения начались в 2015 году, а спустя два года они обручились.

Она рассказала газете, что Ассанж наблюдал по видеосвязи за родами обоих своих сыновей, а впоследствии она вместе с детьми часто навещала его на территории посольства.

По ее словам, трехлетний Габриэль и годовалый Макс общаются с отцом по видеосвязи.

«Это было сознательное решение — родить детей, чтобы разрушить вокруг него эти четыре стены и представить жизнь за пределами этой тюрьмы», — говорит Моррис в видео на YouTube.

«Тогда как для многих это покажется безумием — создать семью в таких условиях — для нас это было единственным разумным выходом, чтобы сохранить связь с реальностью, — поясняет невеста. — Это дает мне стабильность, а когда Джулиан видит детей, то это дает ему чувство умиротворения, нежности и заботы. Дети растут очень счастливыми».

Джулиан Ассанж был арестован 11 апреля 2019 года на территории посольства Эквадора и помещен под стражу за отказ повиноваться решению суда.

Его приговорили к 50 неделям тюремного заключения за нарушение условий освобождения под залог.

В сентябре прошлого года его должны были выпустить из тюрьмы строгого режима Белмарш, однако судья постановил, что Ассанж должен оставаться там, пока не закончатся слушания по делу об его экстрадиции — на основании того, что, как было отмечено, у заключенного есть тенденция скрываться от органов следствия.

Газета Mail on Sunday пишет, что редакция видела подтверждение данных о детях Ассанжа и Стеллы Моррис в судебных документах, которые являются частью дела по экстрадиции Ассанжа в США.

Предположительно, у Джулиана Ассанжа есть и другие дети, однако о них почти ничего не известно. Его взрослый сын, Дэниел Ассанж, разработчик программного обеспечения, живет в Австралии.

 
 
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По словам Стеллы Моррис, трехлетний Габриэль и годовалый Макс плддерживают контакты с отцом по видеосвязи.
 
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