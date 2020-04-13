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COVID-19: число инфицированных в мире стремится к двум миллионам

13.04.2020 07:26 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Количество инфицированных коронавирусом в мире стремится к 2 миллионам, свидетельствуют данные исследовательского центра системных наук и инженерии (CSSE) университета Джонса Хопкинса (США).


Фото: Reuters
  • По данным на 7 утра 13 апреля, в мире заражено более 1,8 млн человек, умерли более 114 тысяч человек, 2,8 млн пациентов выздоровели.
  • В тройку лидеров по числу жертв пандемии по-прежнему входят США, Испания и Италия. В США зафиксировано 557 300 инфицированных, 22 079 умерших. В выходные США впервые в истории объявили о масштабном бедствии во всех штатах. При этом главный инфекционист и советник Трампа заявил, что страна в мае может начать снимать ограничения, введенные из-за пандемии. Там появится специальный орган, который будет оценивать возможность снятия карантина. В Италии с начала пандемии умерли 19 899 человек, всего заражено 156 363. За прошедшие сутки в стране зафиксировано минимальное количество летальных исходов с 19 марта — 431. Быстро прирастает число жертв эпидемии во Франции (почти 14,5 тысячи человек) и Великобритании (более 10 тысяч человек). Британские власти призывают всех оставаться дома и предупреждают, что страна может оказаться одной из наиболее пострадавших, если не самой пострадавшей в Европе. В воскресенье из больницы выписали премьер-министра Британии, однако он пока не вернется к обязанностям, а продолжит лечение.
  • В Беларуси, по данным на 12 апреля, коронавирус зарегистрирован у 2578 человек. 26 больных умерли, 203 пациента выписаны. Минздрав советует по возможности оставаться дома. Ведомство разрабатывает документ, который позволит гражданам с бессимптомным течением или легким течением коронавирусной инфекции при условии возможности полной самоизоляции лечиться дома. А глава Совета Республики Наталья Кочанова заверила, что от граждан страны ничего не скрывается. Информация, которая поступает, правдивая и достоверная.
  • В России зафиксировано 15 770 инфицированных, 130 умерших, в Украине — 2 777
    инфицированных, 83 умерших, в Польше — 6674 инфицированных, 232 умерших, в Литве — 1053 инфицированных, 23 умерших, в Латвии — 651 инфицированный, 5 умерших.
 
 
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По данным на 7 утра 13 апреля, в мире заражено более 1,8 млн человек, умерли более 114 тысяч человек, 2,8 млн пациентов выздоровели.
 
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