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Опрос: пожилые беларусы в рецепты Лукашенко не верят, но маски носить не готовы

13.04.2020 11:47 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Согласно опросу SATIO пожилые белорусы серьезно отнеслись к угрозе коронавируса.

Около 90% пожилых белорусов после объявления пандемии стали чаще мыть руки. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией SATIO в рамках исследования «Как жители Беларуси реагируют на коронавирус?».

Согласно опросу, 88% мужчин и 91% женщин в возрасте старше 60 лет стали чаще мыть руки.

63% пожилых мужчин и 72% и пожилых женщин признались, что они прекратили или реже стали пользоваться общественным транспортом.

60% мужчин и 72% женщин перестали выходить на улицу без крайней необходимости стали реже ходить в магазин.

Просто стали реже выходить на улицу 50% мужчин и 68% женщин старшего возраста.

А 47% мужчин и 67% женщин в возрасте 60 и старше перестали пожимать руки и отказались от иных телесных прикосновений.


В то же время, как показал опрос, всего 22% белорусских пожилых мужчин и 35% пожилых женщин оградили себя от контактов с родственниками.

При этом лишь 17% мужчин и 24% женщин в возрасте «60 +» стали использовать маску в общественных местах.

В опросе приняло 1002 человека.
 
 
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Согласно опросу SATIO пожилые белорусы серьезно отнеслись к угрозе коронавируса.
 
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