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«АвтоВАЗ» возобновил производство автомобилей

13.04.2020 13:19 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

13 апреля 2020 года в соответствии с постановлением правительства Самарской области «АвтоВАЗ», как системообразующее предприятие, возобновил работу сборочных линий в Тольятти. Также возобновил свою работу завод Lada в Ижевске, сообщает пресс-служба производителя.


Предприятие полностью подготовилось к перезапуску с соблюдением санитарных правил. Все цеха, офисы, оборудование и инструменты были продезинфицированы. Сотрудники обеспечены масками. Приобретены термометры и организован контроль температуры тела в течение рабочего дня. На проходных, в рабочих зонах, столовых, зонах отдыха и в местах общего пользования нанесена разметка для поддержания безопасного расстояния. В столовых изменена схема рассадки, адаптирована схема раздачи блюд. При необходимости корректируется скорость сборочных линий. В начале рабочей смены проведено информирование работников, каждому выдана памятка о соблюдении санитарных правил.

Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции на «АвтоВАЗе» смещено по времени начало рабочих смен. Это сделано для того, чтобы избежать больших скоплений работников как на территории предприятия, так и в транспорте, доставляющем их на работу и домой.

«АвтоВАЗ» остановил работу 30 марта в соответствии с указом президента РФ о нерабочих днях, но затем обратился к властям с просьбой разрешить производство автомобилей. Еще раньше выпуск машин возобновили подмосковный завод Mercedes, тульский завод Haval, КамАЗ и СП Mazda Sollers, также о возобновлении производства во время «карантинных» каникул, которые в России продлятся до конца месяца, объявили «Автотор», ГАЗ и УАЗ.

 
 
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Сегодня «АвтоВАЗ», как системообразующее предприятие, возобновил работу сборочных линий в Тольятти. Также возобновил свою работу завод Lada в Ижевске.
 
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