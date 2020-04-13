ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Все сейчас говорят о «пухляше» из клипа Little Big. Собрали семь его зажигательных танцев

13.04.2020 13:19 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Помните танец «пухляша» из клипа Uno российской рейв-группы Little Big, которая должна была поехать на «Евровидение»? Этого парня зовут Дмитрий Красилов, и он новая интернет-звезда. И хотя европейскому зрителю танцор plus-size пока еще не разбил сердце, потому что «Евровидение» отменили, в наших он засел надолго. Собрали семь веселых видео, которые заставят вас двигаться как Красилов.


Дмитрий Красилов. Фото: кадр из клипа Uno

Little Big — Uno

Давайте вспоминать, с чего все начиналось. Дима и раньше снимался в рекламе, музыкальных роликах и даже сериалах («Толя-робот», «Ивановы-Ивановы», «Дылды»), но именно клип Uno в марте 2020 года сделал его по-настоящему популярным. Так что даже отмена «Евровидения», куда Дима должен был поехать вместе с командой Little Big, не помешала танцору стать одним из самых обсуждаемых фигур русскоязычного сегмента интернета. В вирусном (простите) клипе Красилов в голубом комбинезоне зажигает на отдельном подиуме слева. Стиль его танца называется vogue.

Импровизация в «Вечернем Урганте»

Через несколько дней после успеха ролика Uno Диму позвали в передачу «Вечерний Ургант». Ясное дело, что там парня заставили танцевать, причем под заставки программ «Первого канала». С импровизацией он справился на «отлично», смотрите сами.

Cream Soda — «Плачу на техно»

Буквально три дня назад Диму снова пригласили станцевать в клипе. В этот раз в видео на песню «Плачу на техно» группы «Хлеб», которую закаверил модный российский коллектив Cream Soda. Ролик посвящен всем отмененным из-за коронавируса вечеринкам, и звезды в нем танцуют в условиях самоизоляции — прямо у себя на балконах. Дима появляется тут в своем фирменном комбинезоне и с повязкой на голове, но его, к сожалению, в ролике совсем мало. Кроме Красилова, в клипе снялись Александр Гудков, вокалист группы «Хлеб» Денис Кукояка и участники шоу «Танцы».

UMAMI — «Над головой»

В октябре 2019 года танцор показался в клипе российской хик-хоп-группы UMAMI в привычной для себя роли — зажигалки и неутомимого тусовщика. На фоне спящих рейверов он в цветном дыме выписывает пируэты, ставшие его визитной карточкой.

Выступление на «Танцах»

Но вернемся к истокам. Первая волна популярности накрыла Диму еще благодаря четвертому сезону шоу «Танцы» на ТНТ в 2017 году. Как парень оказался в «танцах», вы можете посмотреть прямо сейчас. Уже тогда он понимал, что его стиль — vogue. Собственно, это он и продемонстрировал перед Мигелем, Бузовой и другими судьями.

Танец из КВН

Кстати, на «Первом» Красилов уже показывался. Мы нашли небольшой фрагмент из музыкального выступления Высшей лиги КВН в 2017 году. Это танец снова-таки в стиле, и заводила в центре — как раз тот самый «пухляш». Эффектное падение здесь тоже есть.

«Сансара» — «Почему ты танцуешь так мало?»

Еще одним ярким появлением в кадре можно считать участие Димы в клипе российской инди-группы «Сансара», где в необычном амплуа снялся также Сергей Дружко. Красилов тут как всегда беззаботно танцует и как бы адресует нам с вами вопрос: а вы почему так мало танцуете?

Если вам интересна современная хореография, в конце мая в Минске представят шоу «Танцы на ТНТ. 6 сезон». Участники проекта представят в столице не только номера, показанные по телевизору, но и новые постановки.

Концерт «Танцы на ТНТ. 6 сезон»

Когда: 21 мая
Где: КЗ Минск
Сколько: от 50 рублей

Купить билет

Читайте также
«Я не выйду». Комик Александр Гудков призывает вас самоизолироваться
Что посмотреть дома? Начните с этих 10 фильмов

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Помните зажигательный танец «пухляша» из клипа Uno российской рейв-группы Little Big, которая должна была поехать на «Евровидение»? Этого парня зовут Дмитрий Красилов, и...
 
Новости дня
Новости
 
«АвтоВАЗ» возобновил производство автомобилей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

12.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
13.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика