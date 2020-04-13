Все сейчас говорят о «пухляше» из клипа Little Big. Собрали семь его зажигательных танцев

Источник материала: Tut.by

Помните танец «пухляша» из клипа Uno российской рейв-группы Little Big, которая должна была поехать на «Евровидение»? Этого парня зовут Дмитрий Красилов, и он новая интернет-звезда. И хотя европейскому зрителю танцор plus-size пока еще не разбил сердце, потому что «Евровидение» отменили , в наших он засел надолго. Собрали семь веселых видео, которые заставят вас двигаться как Красилов.



Дмитрий Красилов. Фото: кадр из клипа Uno

Little Big — Uno

Давайте вспоминать, с чего все начиналось. Дима и раньше снимался в рекламе, музыкальных роликах и даже сериалах («Толя-робот», «Ивановы-Ивановы», «Дылды»), но именно клип Uno в марте 2020 года сделал его по-настоящему популярным. Так что даже отмена «Евровидения», куда Дима должен был поехать вместе с командой Little Big, не помешала танцору стать одним из самых обсуждаемых фигур русскоязычного сегмента интернета. В вирусном (простите) клипе Красилов в голубом комбинезоне зажигает на отдельном подиуме слева. Стиль его танца называется vogue.

Импровизация в «Вечернем Урганте»

Через несколько дней после успеха ролика Uno Диму позвали в передачу «Вечерний Ургант». Ясное дело, что там парня заставили танцевать, причем под заставки программ «Первого канала». С импровизацией он справился на «отлично», смотрите сами.

Cream Soda — «Плачу на техно»

Буквально три дня назад Диму снова пригласили станцевать в клипе. В этот раз в видео на песню «Плачу на техно» группы «Хлеб», которую закаверил модный российский коллектив Cream Soda. Ролик посвящен всем отмененным из-за коронавируса вечеринкам, и звезды в нем танцуют в условиях самоизоляции — прямо у себя на балконах. Дима появляется тут в своем фирменном комбинезоне и с повязкой на голове, но его, к сожалению, в ролике совсем мало. Кроме Красилова, в клипе снялись Александр Гудков, вокалист группы «Хлеб» Денис Кукояка и участники шоу «Танцы».

UMAMI — «Над головой»

В октябре 2019 года танцор показался в клипе российской хик-хоп-группы UMAMI в привычной для себя роли — зажигалки и неутомимого тусовщика. На фоне спящих рейверов он в цветном дыме выписывает пируэты, ставшие его визитной карточкой.

Выступление на «Танцах»

Но вернемся к истокам. Первая волна популярности накрыла Диму еще благодаря четвертому сезону шоу «Танцы» на ТНТ в 2017 году. Как парень оказался в «танцах», вы можете посмотреть прямо сейчас. Уже тогда он понимал, что его стиль — vogue. Собственно, это он и продемонстрировал перед Мигелем, Бузовой и другими судьями.

Танец из КВН

Кстати, на «Первом» Красилов уже показывался. Мы нашли небольшой фрагмент из музыкального выступления Высшей лиги КВН в 2017 году. Это танец снова-таки в стиле, и заводила в центре — как раз тот самый «пухляш». Эффектное падение здесь тоже есть.

«Сансара» — «Почему ты танцуешь так мало?»

Еще одним ярким появлением в кадре можно считать участие Димы в клипе российской инди-группы «Сансара», где в необычном амплуа снялся также Сергей Дружко. Красилов тут как всегда беззаботно танцует и как бы адресует нам с вами вопрос: а вы почему так мало танцуете?

Если вам интересна современная хореография, в конце мая в Минске представят шоу «Танцы на ТНТ. 6 сезон» . Участники проекта представят в столице не только номера, показанные по телевизору, но и новые постановки.

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