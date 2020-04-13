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Все сейчас говорят о «пухляше» из клипа Little Big. Собрали семь его зажигательных танцев
13.04.2020 13:19 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Помните танец «пухляша» из клипа Uno российской рейв-группы Little Big, которая должна была поехать на «Евровидение»? Этого парня зовут Дмитрий Красилов, и он новая интернет-звезда. И хотя европейскому зрителю танцор plus-size пока еще не разбил сердце, потому что «Евровидение»
Little Big — Uno
Давайте вспоминать, с чего все начиналось. Дима и раньше снимался в рекламе, музыкальных роликах и даже сериалах («Толя-робот», «Ивановы-Ивановы», «Дылды»), но именно клип Uno в марте 2020 года сделал его по-настоящему популярным. Так что даже отмена «Евровидения», куда Дима должен был поехать вместе с командой Little Big, не помешала танцору стать одним из самых обсуждаемых фигур русскоязычного сегмента интернета. В вирусном (простите) клипе Красилов в голубом комбинезоне зажигает на отдельном подиуме слева. Стиль его танца называется vogue.
Импровизация в «Вечернем Урганте»
Через несколько дней после успеха ролика Uno Диму позвали в передачу «Вечерний Ургант». Ясное дело, что там парня заставили танцевать, причем под заставки программ «Первого канала». С импровизацией он справился на «отлично», смотрите сами.
Cream Soda — «Плачу на техно»
Буквально три дня назад Диму снова пригласили станцевать в клипе. В этот раз в видео на песню «Плачу на техно» группы «Хлеб», которую закаверил модный российский коллектив Cream Soda. Ролик посвящен всем отмененным из-за коронавируса вечеринкам, и звезды в нем танцуют в условиях самоизоляции — прямо у себя на балконах. Дима появляется тут в своем фирменном комбинезоне и с повязкой на голове, но его, к сожалению, в ролике совсем мало. Кроме Красилова, в клипе снялись Александр Гудков, вокалист группы «Хлеб» Денис Кукояка и участники шоу «Танцы».
UMAMI — «Над головой»
В октябре 2019 года танцор показался в клипе российской хик-хоп-группы UMAMI в привычной для себя роли — зажигалки и неутомимого тусовщика. На фоне спящих рейверов он в цветном дыме выписывает пируэты, ставшие его визитной карточкой.
Выступление на «Танцах»
Но вернемся к истокам. Первая волна популярности накрыла Диму еще благодаря четвертому сезону шоу «Танцы» на ТНТ в 2017 году. Как парень оказался в «танцах», вы можете посмотреть прямо сейчас. Уже тогда он понимал, что его стиль — vogue. Собственно, это он и продемонстрировал перед Мигелем, Бузовой и другими судьями.
Танец из КВН
Кстати, на «Первом» Красилов уже показывался. Мы нашли небольшой фрагмент из музыкального выступления Высшей лиги КВН в 2017 году. Это танец снова-таки в стиле, и заводила в центре — как раз тот самый «пухляш». Эффектное падение здесь тоже есть.
«Сансара» — «Почему ты танцуешь так мало?»
Еще одним ярким появлением в кадре можно считать участие Димы в клипе российской инди-группы «Сансара», где в необычном амплуа снялся также Сергей Дружко. Красилов тут как всегда беззаботно танцует и как бы адресует нам с вами вопрос: а вы почему так мало танцуете?
Если вам интересна современная хореография, в конце мая в Минске представят шоу
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Помните зажигательный танец «пухляша» из клипа Uno российской рейв-группы Little Big, которая должна была поехать на «Евровидение»? Этого парня зовут Дмитрий Красилов, и...
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