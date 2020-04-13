|
Александр Лукашенко будет решать, какую информацию о коронавирусе давать
13.04.2020 13:22 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
На коронавирусной карте Беларуси появился Слуцк.
О том, что в Слуцком районе уже есть случаи заболевания коронавирсной инфекцией, подтвердил главный врач Слуцкой ЦРБ Олег Лесников.
При этом и главный врач Слуцкой ЦРБ Олег Лесников и главный врач Слуцкого зонального центра гигиены и эпидемиологии Павел Кучко ответили, что не имеют полномочий говорить о количестве подтверждённых фактов COVID-19.
В пресс-службе Министерства здравоохранения сайту
— Министр сказал: мы подумаем, — ответила пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун.
По информации слуцких сайтов, коронавирусная инфекция подтвердилась у некоторых контактов первого уровня. На этой неделе пациенты с подозрение на новую коронавирусную инфекцию начинают поступать в слуцкую больницу.
Но почему Александр Лукашенко решает, что мы можем, а что не должны знать о ситуации с коронавирусом в стране?
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На коронавирусной карте Беларуси появился Слуцк.
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)