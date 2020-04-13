Александр Лукашенко будет решать, какую информацию о коронавирусе давать

О том, что в Слуцком районе уже есть случаи заболевания коронавирсной инфекцией, подтвердил главный врач Слуцкой ЦРБ Олег Лесников.





При этом и главный врач Слуцкой ЦРБ Олег Лесников и главный врач Слуцкого зонального центра гигиены и эпидемиологии Павел Кучко ответили, что не имеют полномочий говорить о количестве подтверждённых фактов COVID-19.





SlutskGorod сообщили, что, возможно, информацию заболеваемости по районам начнут давать после сегодняшней встречи министра здравоохранения Владимира Караника с Александром Лукашенко. В пресс-службе Министерства здравоохранения сайтусообщили, что, возможно, информацию заболеваемости по районам начнут давать после сегодняшней встречи министра здравоохранения Владимира Караника с Александром Лукашенко.





— Министр сказал: мы подумаем, — ответила пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун.





По информации слуцких сайтов, коронавирусная инфекция подтвердилась у некоторых контактов первого уровня. На этой неделе пациенты с подозрение на новую коронавирусную инфекцию начинают поступать в слуцкую больницу.





Но почему Александр Лукашенко решает, что мы можем, а что не должны знать о ситуации с коронавирусом в стране?