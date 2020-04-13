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Александр Лукашенко будет решать, какую информацию о коронавирусе давать

13.04.2020 13:22 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На коронавирусной карте Беларуси появился Слуцк.

О том, что в Слуцком районе уже есть случаи заболевания коронавирсной инфекцией, подтвердил главный врач Слуцкой ЦРБ Олег Лесников.

При этом и главный врач Слуцкой ЦРБ Олег Лесников и главный врач Слуцкого зонального центра гигиены и эпидемиологии Павел Кучко ответили, что не имеют полномочий говорить о количестве подтверждённых фактов COVID-19.

В пресс-службе Министерства здравоохранения сайту SlutskGorod сообщили, что, возможно, информацию заболеваемости по районам начнут давать после сегодняшней встречи министра здравоохранения Владимира Караника с Александром Лукашенко.

— Министр сказал: мы подумаем, — ответила пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун.

По информации слуцких сайтов, коронавирусная инфекция подтвердилась у некоторых контактов первого уровня. На этой неделе пациенты с подозрение на новую коронавирусную инфекцию начинают поступать в слуцкую больницу. 

Но почему Александр Лукашенко решает, что мы можем, а что не должны знать о ситуации с коронавирусом в стране?
 
 
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На коронавирусной карте Беларуси появился Слуцк.
 
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