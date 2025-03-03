Белорусский стройсектор: сохраняется ли баланс после роста в 2024 году и чего ждать бизнесу в 2025-м

Источник материала: ProBusiness



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Подводя итоги социально-экономического развития Беларуси за 2024 год, премьер-министр Роман Головченко не скупился на лестные оценки в адрес отдельных отраслей, которые стали локомотивами неожиданно высокого роста экономики (ВВП вырос на 104%, вместо запланированных 103,8%). Одним из главных драйверов стало строительство. Но что на самом деле стоит за успехами строительного сектора, как они вписываются в более длинную динамику развития отрасли, и какие перспективы ждут эту сферу и компании, которые в ней работают, в 2025 году? «Про бизнес» углубился в статистику и попытался ответить на эти вопросы.

Строительный сектор традиционно играет важную роль в любой экономике, обеспечивая не только создание инфраструктуры и жилых объектов, но и стимулируя рост смежных отраслей — от производства строительных материалов до торговли, транспорта и сферы услуг. Однако в такой модели развития заложены и серьезные риски: перегрев рынка недвижимости неоднократно становился катализатором экономических кризисов. Достаточно вспомнить ипотечный кризис в США 2007−2008 годов или обрушение строительного рынка в Испании в 2008—2012 годах, когда стремительное падение спроса и цен привело к масштабным экономическим потрясениям.

Особая роль строительства в экономике Беларуси

Белорусская строительная отрасль также переживала периоды бурного роста, за которыми порой следовали спады. Вспомним амбициозную программу модернизации экономики в конце 2000-х, когда планировалось довести объем ввода жилья до 10 миллионов квадратных метров в год. Однако практика показала, что без риска перегрева реальный потенциал белорусского рынка находится в диапазоне 4−6 миллионов «квадратов».

Тем не менее, в 2024 году вклад строительства в ВВП Беларуси вновь продемонстрировал положительную динамику, составив 5,8% (на 0,5 процентного пункта больше, чем годом ранее). В исторической ретроспективе это умеренный показатель: в отдельные годы доля сектора достигала 10% ВВП, но такие темпы часто сопровождались серьезными дисбалансами. Сегодняшний уровень можно оценивать как относительно устойчивый — достаточный для поддержания общего роста экономики, но без явных признаков перегрева.





Строительная отрасль занимает особое место в белорусской экономике, и во многом благодаря особой в нем роли государства. Оно одновременно выступает в нескольких ключевых ролях: регулятора, крупнейшего заказчика и крупного игрока на рынке. Такой масштаб влияния позволят понять, почему строительство остается важной составляющей экономики всех без исключения регионов страны. В сфере работает около восьми тысяч организаций, подавляющее их число относится к частной форме собственности. Однако, при том, что государственные организации — это только 4% их общего числа, на них приходится порядка 17% подрядных работ.









По итогам 2024 года доля строительного сектора в валовом региональном продукте варьировалась от 4,8% в Гродненской области до 8% в Минской. Высокая значимость строительства в Минской области становится еще более очевидной, если учитывать ее вклад в общенациональный ВВП — 18,8% по итогам прошлого года. По этому показателю регион уступает только столице, на которую приходится 31,2% всей экономики страны. Это подчеркивает особую роль столицы и Минской области как основы потенциала строительной сферы в экономике Беларуси.





В 2024 году Беларусь продолжила активно инвестировать в региональную инфраструктуру и, наращивать в том числе объемы жилищного строительства. Это стало одной из ключевых стратегий поддержания высоких темпов экономического роста, основанного на внутренних ресурсах и точках опоры, среди которых строительный сектор играет ведущую роль.

При этом, именно жилищное строительство остается главным драйвером отрасли. По итогам года организациями всех форм собственности в стране было введено в эксплуатацию 47,3 тысячи новых квартир — в общей сложности 4,39 миллиона квадратных метров жилья. При запланированном годовом объеме в 4,4 миллиона «квадратов» строительная программа фактически была выполнена, что подтверждает устойчивость сектора даже в условиях непростого макроэкономического фона.





Жилищное строительство: амбициозные планы и региональные различия

В 2025 году в Беларуси планируется ввести в эксплуатацию 4,5 миллиона квадратных метров жилья, включая проекты, реализуемые с государственной поддержкой. Из этого объема 740 тысяч квадратных метров предназначены для граждан, стоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий.

По регионам наибольшие объемы строительства традиционно приходятся на Минскую область, включая города-спутники, — здесь планируют сдать 1,325 миллиона квадратных метров. В Брестской области объем запланирован на 625 тысяч, в Гомельской — 565 тысяч, а в Гродненской, Могилевской и Витебской областях — примерно по 400 тысяч квадратных метров. В Минске собираются построить 710 тысяч «квадратов».

Здесь стоит учитывать, что темпы жилищного строительства в разных регионах страны всегда отличались высокой волатильностью. В каждом регионе динамика ввода жилья определяется множеством локальных факторов: уровнем спроса и предложений, доступностью финансирования, загрузкой местных строительных компаний и возможностями реализации крупных инфраструктурных проектов. Эти различия во многом объясняют разницу в объемах и темпах строительства, делая каждый региональный рынок уникальным по своим характеристикам и потенциалу роста данной сферы экономики.





Рост при снижении убыточности и перспективы на 2025 год

Позитивная динамика в строительной отрасли в 2024 году отразилась не только на количественных, но и на качественных показателях. По данным Белстата, за январь-ноябрь, доля убыточных организаций в секторе снизилась до 12,3%, тогда как годом ранее составляла 14,3%.

Лучшие результаты в этом отношении продемонстрировала Брестская область, где доля убыточных предприятий сократилась с 9,7% до 9,1%. В то же время, наиболее сложная ситуация сохраняется в Могилёвской области, где этот показатель составляет 19% (против 19,2% годом ранее). Заметный прогресс продемонстрировал Минск: если по итогам 11 мексяцев 2023 года столица лидировала по доле убыточных строительных компаний с показателем 19,4%, то к концу 2024 года он снизился до 12,6%.