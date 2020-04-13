У Стаса Михайлова нашли коронавирус

Источник материала: ОНТ

Известный российский певец Стас Михайлов в своём Instagram рассказал, что тест Роспотребнадзора показал, что у него был коронавирус. Об этом сообщают «РИА Новости».

«Никогда не думал, что с этим столкнусь. Но, к сожалению, это правда. Тест Роспотребнадзора подтвердил, что у меня на самом деле был коронавирус», — написал артист.

По словам певца, он получил много сообщений касающихся того, что люди вовремя обращались в больницу и их пневмонии оказались коронавирусной инфекцией, как у него. Михайлов подчеркнул, что COVID-19 в России лечат на очень высоком уровне.



«Вы должны понимать, что своевременное обращение к врачам, а также уважительное отношение к себе и окружающим даёт хороший результат», — отметил певец. Как считает Михайлов, самоизоляция — это лучшее средство против коронавируса на сегодняшний день.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram