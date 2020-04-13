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Домрачева напекла куличей, Бё устроил пикник, а Вирер сыграла на гармони. Пасха в Instagram
13.04.2020 13:19 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Топ-спортсмены показали, как отпраздновали католическую Пасху в 2020-м. Рядом были только самые близкие, на столе — куличи домашнего приготовления, а в качестве развлечений — конкурс талантов. Очень милая подборка от SPORT.TUT.BY.
Криштиану Роналду пережидает период пандемии на Мадейре. Рядом с футболистом «Ювентуса» — только самые близкие: девушка Джорджина Родригес и четверо детей Криша.
Лео Месси также отпраздновал Пасху в окружении семьи, не покидая пределов дома.
В Норвегии Пасха — традиционное время для семейных походов в горы. В этом году из-за коронавируса планы пришлось скорректировать. Тарьей Бё выбрался в лес на мини-пикник с любимой девушкой Гитой. Все семейные сборы отложены до лучших времен.
Обладательница БХГ Доро Вирер — на строгом карантине на севере Италии. В таких условиях развлекаться приходится самостоятельно. Зато мы узнали об очередном таланте Доро — она еще и умело управляется с гармонью.
А вот Лиза Виттоцци и ее праздничный атрибут по случаю Пасхи.
Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Кати Вильхельм и ее пасхальное фото из деревенской Германии.
Дарья Домрачева радуется тому, что в их семье есть повод отметить сразу две Пасхи — католическую и православную. На первую Дарья испекла больше 20 куличей. Посмотрим, чем белоруска удивит через неделю.
Виктория Азаренко в компании сына Лео поздравляет с Пасхой всех празднующих.
Теплый привет и от семейства Роберта Левандовски, которое совсем скоро ожидает пополнение.
Подарки для детей Сеска Фабрегаса. Даже на Пасху парадный наряд в семье испанца — футболка «Барсы».
А это дочки звезды «Тоттенхема» Харри Кейна. Кажется, никакая пандемия не смогла испортить им праздничного настроения.
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Топ-спортсмены показали, как отпраздновали католическую Пасху 2020.
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