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Домрачева напекла куличей, Бё устроил пикник, а Вирер сыграла на гармони. Пасха в Instagram

13.04.2020 13:19 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Топ-спортсмены показали, как отпраздновали католическую Пасху в 2020-м. Рядом были только самые близкие, на столе — куличи домашнего приготовления, а в качестве развлечений — конкурс талантов. Очень милая подборка от SPORT.TUT.BY.

Криштиану Роналду пережидает период пандемии на Мадейре. Рядом с футболистом «Ювентуса» — только самые близкие: девушка Джорджина Родригес и четверо детей Криша.


Фото из инстаграма Криштиану Роналду

Лео Месси также отпраздновал Пасху в окружении семьи, не покидая пределов дома.


Фото из инстаграма Лео Месси

В Норвегии Пасха — традиционное время для семейных походов в горы. В этом году из-за коронавируса планы пришлось скорректировать. Тарьей Бё выбрался в лес на мини-пикник с любимой девушкой Гитой. Все семейные сборы отложены до лучших времен.


Фото из инстаграма Гиты Симонсен

Обладательница БХГ Доро Вирер — на строгом карантине на севере Италии. В таких условиях развлекаться приходится самостоятельно. Зато мы узнали об очередном таланте Доро — она еще и умело управляется с гармонью.

А вот Лиза Виттоцци и ее праздничный атрибут по случаю Пасхи.

Фото из инстаграма Лизы Виттоцци

Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Кати Вильхельм и ее пасхальное фото из деревенской Германии.


Фото из инстаграма Кати Вильхельм

Дарья Домрачева радуется тому, что в их семье есть повод отметить сразу две Пасхи — католическую и православную. На первую Дарья испекла больше 20 куличей. Посмотрим, чем белоруска удивит через неделю.


Фото из инстаграма Дарьи Домрачевой

Виктория Азаренко в компании сына Лео поздравляет с Пасхой всех празднующих.


Фото из инстаграма Виктории Азаренко

Теплый привет и от семейства Роберта Левандовски, которое совсем скоро ожидает пополнение.


Фото из инстаграма Роберта Левандовски

Подарки для детей Сеска Фабрегаса. Даже на Пасху парадный наряд в семье испанца — футболка «Барсы».


Фото из инстаграма Сеска Фабрегаса

А это дочки звезды «Тоттенхема» Харри Кейна. Кажется, никакая пандемия не смогла испортить им праздничного настроения.


Фото из инстаграма Харри Кейна

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Топ-спортсмены показали, как отпраздновали католическую Пасху 2020.
 
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