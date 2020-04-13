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Пациентам с легким течением COVID-19 могут разрешить лечиться дома

13.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Пациентам с легким течением COVID-19 могут разрешить лечиться дома

 

Контактам первого уровня с выявленным коронавирусом могут разрешить лечиться дома. Такой документ прорабатывает Минздрав. Подробности в эфире телеканала СТВ рассказала замминистра здравоохранения Елена Богдан.

Пациентам с легким течением COVID-19 могут разрешить лечиться дома

Фото носит иллюстративный характер

— Мы такие варианты прорабатываем. Я думаю, что в ближайшее время мы сделаем нормативный документ Минздрава, который позволит гражданам с бессимптомным течением или легким течением коронавирусной инфекции при условии возможности полной самоизоляции находиться на дому, — отметила Елена Богдан.

Замминистра также рассказала, что когда закончится коронавирусная инфекция, у части пациентов ведь будут какие-то осложнения и последствия.

— И нам нужно уже сегодня продумывать систему реабилитации этих пациентов. Нам необходимо будет продумывать и заранее закладывать финансовые средства и возможность получения страной вакцины одной из первых, если она будет разработана. Поэтому на сегодняшний момент мы продолжаем все то, что мы делали. Самое главное, мы продолжаем тренинги и учебу нашего медицинского персонала — прежде всего, это надевание и снятие средств индивидуальной защиты, — чтобы сохранить каждого человека, — подчеркнула Елена Богдан.

Кроме того, как отметили в Минздраве, родителям детей, которые стали контактами первого или второго уровня в связи с COVID-19, на время самоизоляции будут выдавать справку о временной нетрудоспособности.

Определено, что тем, кто осуществляет уход за ребенком в возрасте до 10 лет, посещающим детский сад или школу, и относится к контактам первого или второго (с наличием респираторных симптомов) уровня, будет выдан больничный на время нахождения ребенка в самоизоляции. Справку о временной нетрудоспособности получат и люди старше 18 лет, которые относятся к контактам первого или второго (с наличием респираторных симптомов) уровня.

В Минздраве пояснили, что граждане, в том числе дети в возрасте до 14 лет, относящиеся к контактам первого уровня, за которыми устанавливается меднаблюдение, — это лица без клинических симптомов заболевания. Те, кого относят к контактам второго уровня, имеют один или несколько респираторных симптомов. При этом их наличие не является основанием для установления острого респираторного или иного заболевания, при котором выдается больничный в связи с заболеванием или уходом за больным ребенком.

Пособие по уходу ребенком, который не имеет признаков заболевания, не предусмотрено. Соответственно, как отметили в Минздраве, листок нетрудоспособности по уходу за ребенком, который не является больным, но относится к контактам первого или второго уровня, не может быть выдан.

Если у людей, в том числе детей в возрасте до 14 лет, находящихся в самоизоляции, возникает острое респираторное или другое заболевание, им в связи с этим в установленном порядке выдадут справку.

Также разработано новое постановление Минздрава и Минтруда и соцзащиты № 33/33. Оно вносит изменения в порядок выдачи и оформления листков нетрудоспособности и справок о временной нетрудоспособности в связи с проведением санитарно-противоэпидемических мероприятий. Документ также определяет новый вид нарушения режима — «нарушение самоизоляции». Кроме того, уточняются особенности оформления больничных в том случае, если у граждан, находящихся в самоизоляции, возникают заболевания или травмы.

Источник: mlyn.by


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Пациентам с легким течением COVID-19 могут разрешить лечиться дома   Контактам первого уровня с выявленным коронавирусом могут разрешить лечиться дома.
 
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