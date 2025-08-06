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В продаже остались только трешки. Вот как сейчас выглядит новостройка с недорогим жильем
06.08.2025 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В минувшем году на тихой улице Топографической, неподалеку от частного сектора, стартовало строительство десятиэтажного жилого дома. Этот объект привлек внимание минских очередников доступной стоимостью и тем, что приобрести квартиру тут могли нуждающиеся без направлений. Realt посетил строительную площадку и готов поделиться фотографиями почти готовой многоэтажки. О том, какие квартиры остались в продаже – тоже расскажем.
Напомним, что новый дом растет в Советском районе Минска − в границах улицы Восточной, 2-го Топографического переулка, улицы Топографической и бокового проезда улицы Олешева. Еще год назад на этом участке располагались производственные постройки районного «Ремавтодора», а сейчас тут уже почти готова десятиэтажная новостройка.
Согласно информации с сайта УКСа Советского района, в данный момент в продаже осталось 4 квартиры. Все они – трехкомнатные, площадью по 105 квадратных метров. Стоимость квадрата квартирах, которые находятся на 2, 3, 9 и 10-м этажах, составляет 3777 рублей (1260 долларов). Выходит, что 105-метровая трешка обойдется покупателю в 397 тысяч рублей (132 тысячи долларов). Отметим, что претендовать на жилье могут очередники без направлений.
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В минувшем году на тихой улице Топографической, неподалеку от частного сектора, стартовало строительство десятиэтажного жилого дома. Этот объект привлек внимание...
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