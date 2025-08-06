В продаже остались только трешки. Вот как сейчас выглядит новостройка с недорогим жильем

Источник материала: realt.by

В минувшем году на тихой улице Топографической, неподалеку от частного сектора, стартовало строительство десятиэтажного жилого дома. Этот объект привлек внимание минских очередников доступной стоимостью и тем, что приобрести квартиру тут могли нуждающиеся без направлений. Realt посетил строительную площадку и готов поделиться фотографиями почти готовой многоэтажки. О том, какие квартиры остались в продаже – тоже расскажем.



Напомним, что новый дом растет в Советском районе Минска − в границах улицы Восточной, 2-го Топографического переулка, улицы Топографической и бокового проезда улицы Олешева. Еще год назад на этом участке располагались производственные постройки районного «Ремавтодора», а сейчас тут уже почти готова десятиэтажная новостройка.

В настоящий момент жилой дом полностью возведен и практически остеклен. Рядом также построен «домик» для электрощитовой.





Сейчас основные строительные силы брошены на утепление постройки. Некоторые стены уже целиком одеты в термошубу, у других – все еще впереди.













Строительство многоэтажки началось прошлым летом, а сдать дом намечено осенью этого года. Судя по хорошим темпам работ, особых задержек тут не будет.



Дом от УКСа Советского района рассчитан на 3 подъезда и 90 квартир (27 однушек, 36 двушек и 27 трешек). Первый этаж дома займут административные помещения, рядом устроят 92 парковочных места, а также организуют велопарковки.



Высота потолков в будущих квартирах составит не менее 2,65 метра. Жилье площадью от 47 до 105 квадратов передадут дольщикам без финишной отделки, но со стяжкой пола, штукатуркой на стенах и унитазом в санузле.



Несмотря на то, что практически все жилье в доме уже давно распределено среди очередников без направлений (были даже очереди!), несколько свободных квартир тут еще есть.



Согласно информации с сайта УКСа Советского района, в данный момент в продаже осталось 4 квартиры. Все они – трехкомнатные, площадью по 105 квадратных метров. Стоимость квадрата квартирах, которые находятся на 2, 3, 9 и 10-м этажах, составляет 3777 рублей (1260 долларов). Выходит, что 105-метровая трешка обойдется покупателю в 397 тысяч рублей (132 тысячи долларов). Отметим, что претендовать на жилье могут очередники без направлений.



Найти недорогие квартиры в новых жилых комплексах поможет наш обзор по новостройкам Минска. Этот продукт подготовлен аналитиками Realt и точно пригодится тем, кто сейчас изучает рынок новостроек столицы.