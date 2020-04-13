Телеграм-канал: через несколько дней сотни заражённых могут выйти из больниц

covidiary Вопрос их транспортировки и изоляции рассматриваться особо не будет. Есть вариант, что через несколько дней сотни заражённых выйдут из больницы и на такси или автобусах отправятся домой. Об этом сообщает телеграм-канал





совещания с главой Минздрава Владимиром Караником, руководителем своей Администрации Игорем Сергеенко и главой Совета республики Наталье Качановой . Вполне возможно, что такое распоряжение отдал сегодня Лукашенко после





Сегодня во время совещания Лукашенко в очередной раз высказался о "психозе", а также сообщил, что в Беларуси "легких" больных коронавирусом будут выписывать "долечиваться" домой, причем держать их дома две недели никто не будет - по его словам достаточно и 5-7 дней.





С учетом, что накануне появилась информация, что Минздрав планирует "легким" пациентам разрешить лечиться дома, а на минувшей неделе в Беларуси перестали изолировать "контакты 1-ого уровня", предложив им "самоизолироваться", можно сделать вывод, что и мест, и врачей в белорусских больницах уже катастрофически не хватает.





Косвенным подтверждением этому может быть размещенное сегодня в сети фото переполненной 3-ей минской больницы.







