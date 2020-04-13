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Телеграм-канал: через несколько дней сотни заражённых могут выйти из больниц

13.04.2020 16:34 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По больницам начали собирать списки пациентов не в критическом состоянии. Несмотря на то, что никаких письменных распоряжений нет, к выписке могут подготовить сотни пациентов.

Телеграм-канал: через несколько дней сотни заражённых могут выйти из больниц
фото носит иллюстративный характер
Вопрос их транспортировки и изоляции рассматриваться особо не будет. Есть вариант, что через несколько дней сотни заражённых выйдут из больницы и на такси или автобусах отправятся домой. Об этом сообщает телеграм-канал covidiary


Сегодня во время совещания Лукашенко в очередной раз высказался о "психозе", а также сообщил, что в Беларуси "легких" больных коронавирусом будут выписывать "долечиваться" домой, причем держать их дома две недели никто не будет - по его словам достаточно и 5-7 дней.

С учетом, что накануне появилась информация, что Минздрав планирует "легким" пациентам разрешить лечиться дома, а на минувшей неделе в Беларуси перестали изолировать "контакты 1-ого уровня", предложив им "самоизолироваться", можно сделать вывод, что и мест, и врачей в белорусских больницах уже катастрофически не хватает.

Косвенным подтверждением этому может быть размещенное сегодня в сети фото переполненной 3-ей минской больницы.
 
 
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По больницам начали собирать списки пациентов не в критическом состоянии. Несмотря на то, что никаких письменных распоряжений нет, к выписке могут подготовить...
 
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