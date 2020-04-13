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В Беларуси провели почти 68 тысяч тестов на коронавирус
13.04.2020 17:38 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Беларуси проведено почти 68 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Она обнаружена у 2 919 человек. У большей части пациентов заболевание протекает в лёгкой или средней форме, 55 нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции лёгких.
Из больниц на данный момент выписаны 203 человека, а вот 29 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией – скончались.
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Новости Беларуси. В Беларуси проведено почти 68 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она обнаружена у 2 919...
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