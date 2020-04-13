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Итальянский Vogue впервые вышел с пустой обложкой
13.04.2020 17:52 — Новости о Коронавирусе | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Редакция объяснила это тем, что не может выбрать иной вариант, пока в мире от коронавируса продолжают умирать люди.
Решение редакции продиктовано многозначностью белого цвета и эпидемией COVID-19, пояснил главред журнала.
Таким образом издание решило также выразить солидарность с медиками, которые ежедневно рискуют жизнями ради спасения заразившихся. Белый – это цвет перерождения и свет после тьмы. И это также цвет униформы медиков. Он для тех, кто заполняет время и пространство идеями, мыслями, историями, музыкой и заботой о других, пояснил главный редактор издания.
«Белый — это не цвет проигравших, а чистый титульный лист истории, которая только начинается», — цитирует Эмануэле Фарнетти
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Редакция объяснила это тем, что не может выбрать иной вариант, пока в мире от коронавируса продолжают умирать люди.
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