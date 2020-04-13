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И тишина... Вспышка коронавируса в Буда-Кошелево. Есть заболевшие врачи и медсестры
13.04.2020 19:14 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Об этом говорится в переписке выпускников Гомельского государственного медицинского университета, скрин которой приводит телеграмм-канал
ФОТО: PLANETABELARUS
«В Буда-Кошелевской центральной районной больнице вспышка коронавируса. Есть заболевшие врачи и медсестры. В реанимации два подтвержденных случая Covid-19. Две пневмонии еще ждут результатов. Заведующая терапией и медсестра с пневмониями отправлены в «инфекционку» (Гомельскую областную инфекционную клиническую больницу - ред.), реаниматолог с высокой температурой тоже на Гомель отправлен», - пишет участник чата.
Информацию о заболевших сотрудниках подтвердили в центральной районной больнице Буда-Кошелево, однако отказались сообщить их количество и должности.
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Об этом говорится в переписке выпускников Гомельского государственного медицинского университета, скрин которой приводит телеграмм-канал «Баста».
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