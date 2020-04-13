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Гроза грандов футбола «Славия»
13.04.2020 19:30 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
13 апреля в Мозыре завершился четвертый тур чемпионата Беларуси по футболу. Кошмар грандов белорусского футбола «Славия» не смогла дома сломить сопротивления новичка высшей лиги из Бреста.
Напомним краткое содержание тура. В столице
Брестское «Динамо»
Тур прошел на фоне заявления министра здравоохранения
— Это вообще не Караника дело — озвучивать такие моменты. Там действительно выпал снег. Играть было невозможно, — сказал Базанов. И повторил тезис Александра Лукашенко о психозе.
Дом футбол примет решение о судьбе чемпионата в ближайшие дни.
«Славия» — «Рух» — 0:0
Мозырь. 13 апреля. Стадион «Юность».
Судьи: П. Коронец, В. Русак (оба — Жодино), П. Мазуро (Молодечно).
«Славия»: Барановский, Пантя, Потапов, Тымонюк, Жук, Раевский (Костров, 66), Шевченко, Чухлей (Сенько, 94+), Нар, Котляров (Василевич, 77), Мельников.
«Рух»: Нечаев, Васильев, Виллиам, Рахманов, Гайдучик, Колпачук (Чиж, 72), Осучукву (Тихоновский, 20), Андроник (Петренко, 78), Гречихо, Диалло, Концевой.
Предупреждения: Гречихо (34), Тихоновский (42), Диалло (50), Гайдучик (60), Васильев (82).
Удаление: Диалло (62, после ранее полученного предупреждения).
Завершился четвертый тур в Мозыре, где в напряженной борьбе «Славия»
Пожалуй, самый опасный в первом тайме случился у хозяев в самой концовке, когда Франсис Нарх отдал точный пас на Александра Котлярова, полузащитник принял мяч, но не смог переправить его в сетку ворот «Руха».
Во втором тайме брестчане остались вдесятером, за разговоры с судьей вторую желтую карточку получил Абдулайе Диалло. Но «Славия» не сумела воспользоваться численным преимуществом. А момент был! На 89-й минуте Андрей Чухлей накрутил защитников «Руха», прострелил во вратарскую, но никто из хозяев не смог замкнуть передачу.
Отметим, что даже в меньшинстве «Рух» создавал опасные моменты, а один раз «Славию» выручила штанга.
Финальный свисток зафиксировал безголевую ничью. Но матч нельзя назвать скучным. Ждем продолжения уже в ближайшую пятницу!
Положение в чемпионате после 4-го тура:
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13 апреля в Мозыре завершился 4 тур чемпионата Беларуси по футболу.
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