Гроза грандов футбола «Славия»

Источник материала: Tut.by

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13 апреля в Мозыре завершился четвертый тур чемпионата Беларуси по футболу. Кошмар грандов белорусского футбола «Славия» не смогла дома сломить сопротивления новичка высшей лиги из Бреста.

Напомним краткое содержание тура. В столице БАТЭ разгромил «Минск» в свой 24-й день рождения, Павел Нехайчик забил прямой гол с углового, а Антон Сарока мог оформить хет-трик. Борисовчане показали качественный футбол.

Брестское «Динамо» добыло волевую победу над «Ислочью» в свой 60 день рождения, а «Шахтер» не смог обыграть «Смолевичи».

«Белшина» набрала первое очко в турнире . В Жодино «Торпедо-БелАЗ» уверенно обыграло лидера — «Энергетик-БГУ» . А в Городее минское «Динамо» проиграло местным «сахарным». У команды Гуренко после четырех туров всего три очка в активе.

Тур прошел на фоне заявления министра здравоохранения Владимира Караника об истинной причине переноса матча 3-го тура из Витебска в Борисов: коронавирус. На что глава федерации Владимир Базанов раскритиковал министра здравоохранения из-за этой информации.

— Это вообще не Караника дело — озвучивать такие моменты. Там действительно выпал снег. Играть было невозможно, — сказал Базанов. И повторил тезис Александра Лукашенко о психозе.

Дом футбол примет решение о судьбе чемпионата в ближайшие дни.



«Славия» показывает себя с лучшей стороны на старте чемпионата, обыграв за две недели два раза БАТЭ и один раз брестское «Динамо». Фото: «Славия»

«Славия» — «Рух» — 0:0

Мозырь. 13 апреля. Стадион «Юность».

Судьи: П. Коронец, В. Русак (оба — Жодино), П. Мазуро (Молодечно).

«Славия»: Барановский, Пантя, Потапов, Тымонюк, Жук, Раевский (Костров, 66), Шевченко, Чухлей (Сенько, 94+), Нар, Котляров (Василевич, 77), Мельников.

«Рух»: Нечаев, Васильев, Виллиам, Рахманов, Гайдучик, Колпачук (Чиж, 72), Осучукву (Тихоновский, 20), Андроник (Петренко, 78), Гречихо, Диалло, Концевой.

Предупреждения: Гречихо (34), Тихоновский (42), Диалло (50), Гайдучик (60), Васильев (82).

Удаление: Диалло (62, после ранее полученного предупреждения).

Завершился четвертый тур в Мозыре, где в напряженной борьбе «Славия»

Игра получилась не очень зрелищной, без обилия голевых моментов.

Пожалуй, самый опасный в первом тайме случился у хозяев в самой концовке, когда Франсис Нарх отдал точный пас на Александра Котлярова, полузащитник принял мяч, но не смог переправить его в сетку ворот «Руха».

Во втором тайме брестчане остались вдесятером, за разговоры с судьей вторую желтую карточку получил Абдулайе Диалло. Но «Славия» не сумела воспользоваться численным преимуществом. А момент был! На 89-й минуте Андрей Чухлей накрутил защитников «Руха», прострелил во вратарскую, но никто из хозяев не смог замкнуть передачу.

Отметим, что даже в меньшинстве «Рух» создавал опасные моменты, а один раз «Славию» выручила штанга.

Финальный свисток зафиксировал безголевую ничью. Но матч нельзя назвать скучным. Ждем продолжения уже в ближайшую пятницу!

Положение в чемпионате после 4-го тура:

Команда Матчи Очки «Торпедо-БелАЗ» 4 9 «Энергетик-БГУ» 4 9 «Динамо» (Брест) 4 7 ФК «Витебск» 4 7 ФК «Слуцк» 4 7 «Славия» 4 7 БАТЭ 4 6 ФК «Городея» 4 6 «Ислочь» 4 6 ФК «Минск» 4 6 «Неман» 4 5 «Шахтер» 4 5 «Рух» 4 4 «Динамо» (Минск) 4 3 ФК «Смолевичи» 4 2 «Белшина» 4 1

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