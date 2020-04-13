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Александр Лукашенко про фейки о Беларуси на российском ТВ: «Зачем же вы нас в России делаете дураками?»
13.04.2020 21:08 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Президент 13 апреля пригласил политическое руководство страны обсудить наиболее актуальные темы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Виктория Ходосок, СТВ:
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Притом тут уже не отбрыкнешься, что это неуправляемые каналы. Вот мне недавно показали какого-то Клейменова, который там на Россию выдавал, что у нас и заболевания, у нас и прячут информацию и так далее. Ну и наши начали подхватывать. Мы пригласили Всемирную организацию здравоохранения. А слабо всем позвать специалистов в страну? Россиянам, американцам (от Всемирной организации). И вот так сказать: идите и посмотрите. Как у нас они были, и что они сказали – претензий к белорусам нет.
Да, есть рекомендации, но зачем же вы травите наши отношения? И так уже отравили до крайней степени. Если хотите помочь, сделайте нам мировую цену по природному газу. Сегодня в Европе природный газ Россия продает по 80, не выше 90 долларов за тысячу кубов. А мы платим сколько? Нам установили 140, мы платим 127. Где такая цена сегодня есть? Вот хотите помочь, помогите. Ни денег, ничего не просим. Зачем с нас шкуру драть? Но об этом в России никто не скажет. Эта правда кому-то там не нужна.
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Александр Лукашенко про фейки о Беларуси на российском ТВ: «Зачем же вы нас в России делаете дураками?»
Новости Беларуси. Президент 13 апреля пригласил политическое руководство страны обсудить наиболее актуальные темы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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