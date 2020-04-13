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Концерн «Росатом» передал в учреждения здравоохранения Гродненщины 50 000 масок

14.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Концерн «Росатом» передал в учреждения здравоохранения Гродненщины 50 000 масок

Госкорпорация «Росатом» в рамках гуманитарной помощи передала 50 000 масок учреждениям здравоохранения Гродненской области. Гуманитарную помощь доставили в Гродненскую областную инфекционную клиническую больницу. Часть масок передали в Островец и Сморгонь, остальная часть масок будет распределяться по указаниям управления здравоохранения области по тем больницам, где будет ощущаться их необходимость, чтобы медицинские работники чувствовали себя уверенно и безопасно при работе с пациентами.

Концерн «Росатом» передал в учреждения здравоохранения Гродненщины 50 000 масок

Концерн «Росатом» передал в учреждения здравоохранения Гродненщины 50 000 масок

—  Наше учреждение полностью обеспечено средствами индивидуальной защиты. Однако, в учреждениях здравоохранения должен быть необходимый запас масок и других средств защиты,  чтобы быть готовыми к поступлению большего количества пациентов с коронавирусной инфекцией – отметил главный врач Гродненской областной инфекционной больницы Сергей Тихонович.

Концерн «Росатом» передал в учреждения здравоохранения Гродненщины 50 000 масок


Концерн «Росатом» передал в учреждения здравоохранения Гродненщины 50 000 масок

Это далеко не первый случай помощи, которую оказывают различные предприятия больницам нашего региона. Например, УП «Проектный институт Гродногипрозем» выделил порядка 6 000 рублей на закупку средств защиты, также УП «Гроднооблгаз» и ОАО «Гродненский мясокомбинат» обратились с предложением материальной помощи на средства защиты и необходимого медицинского оборудования. ООО «Спектр Лайн» обеспечила областную инфекционную больницу двумя шприцевыми дозаторами – это оборудование будет установлено в реанимации. За счет средств ООО «Конте Спа» и ОАО «Гродно Азот» были проведены дополнительные точки подключения кислорода.

#коронавирус #медицинские маски #Росатом
Виктор МОХАНЬ
Фото: Вадима ГОЛОТИКА
https://grodnonews.by/

 
Теги: Гродно
 
 
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Госкорпорация «Росатом» в рамках гуманитарной помощи передала 50 000 масок учреждениям здравоохранения Гродненской области. Гуманитарную помощь доставили в...
 
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