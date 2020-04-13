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Bloomberg: Apple планирует изменить дизайн новых смартфонов

13.04.2020 22:04 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Bloomberg: Apple планирует изменить дизайн новых смартфонов

Apple собирается изменить дизайн смартфонов, которые выйдут осенью 2020 года. Об этом ообщает агентстсво Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами компании.

Корпорация по-прежнему планирует представить новые модели смартфонов осенью, несмотря на пандемию коронавируса. Источник также сообщает, что сроки презентации могут сдвинуться на несколько недель позже.

Распространение болезни и введенный многими странами карантин привели к падению спроса на гаджеты. Также нарушились цепочки поставок, в том числе из Китая, где находится ряд заводов корпорации.

В то же время Apple все еще рассчитывает выпустить на рынок до конца года два новых смартфона, которые станут наследниками iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max, а также две более дешевые модели с меньшим набором функций. При этом все смартфоным будут оснащены модулем связи 5G.

Изменения коснутся внешнего вида более дорогих моделей: их дизайн напомнит планшет iPad Pro 2018 года. У экрана и торцов не будет закругленных краев. Увеличится и размер экрана. Все модели получат улучшенные процессоры, особенностью которых станут возможности для работы с приложениями «дополненной реальности».

Кроме того, Apple планирует представить осенью новую модель колонки HomePod. Главной ее особенностью будут уменьшенные размеры примерно в два раза, чем у предшественницы. В этом году корпорация намерена также выпустить брелок Apple Tags, который можно будет прикреплять к ключам или кошельку, чтобы потом находить их с помощью смартфона.

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Apple собирается изменить дизайн смартфонов, которые выйдут осенью 2020 года. Об этом ообщает агентстсво Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами компании....
 
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