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Индекс самоизоляции падает, а число зараженных растет: почему в Москве власти вводят пропускной режим?

13.04.2020 22:10 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Индекс самоизоляции падает, а число зараженных растет: почему в Москве власти вводят пропускной режим?

Комплексный подход Беларуси к решению конкретных задач по борьбе с COVID почему-то не даёт покоя некоторым по-соседству. Возможно, потому, что белорусы без лишних слов шаг за шагом предпринимают меры, необходимые здесь и сейчас. Меры, которые действительно работают. Накануне, напомним, миссия ВОЗ чётко это зафиксировала и озвучила.

Так вот, на днях некоторые наши российские коллеги, пытаясь, видимо, оправдать тотальный карантин в России, который так и не дал ожидаемого эффекта, внезапно озаботились ситуацией с коронавирусом в Беларуси. Что-то в наших действиях им показалось не так, о чём они не постеснялись сказать в довольно оскорбительной форме. 

Между тем ситуация в самой России, увы, далека от той, которая позволяла бы давать другим странам советы об эффективных мерах борьбы с вирусами. Вот уж точно, как в пословице про соринку и бревно в глазу.  

Согласно последним данным, за неделю количество заражённых в России выросло вдвое. Самое сложное положение в Москве и Московской области: не помогли ни продолжительные выходные, ни жесткий карантин, который миллионы россиян просто не соблюдают. Власти российской  столицы не в силах контролировать ситуацию и пошли на беспрецедентное ужесточение мер. 

С 15 апреля в Москве и Подмосковье вводится строгий пропускной режим: чтобы покинуть квартиру, нужно будет получить специальный документ. Как это будет работать и будет ли вообще? 

В Москве запретили Москву, говорят сейчас жители города, комментируя новое решение властей об ужесточении режима самоизоляции. Здесь вводится пропускной режим. Оформление пропусков началось с сегодняшнего дня, а уже с 15 апреля их наличие станет обязательным для передвижения и поездок по городу и области. Но на въезде в Москву уже дежурит полиция, которая контролирует въезд в столицу.

Под контролем не только все иностранные номера, но и местные. А все потому, что москвичи игнорируют требования и не хотят или не могут сидеть дома. За последние дни так называемый индекс самоизоляции упал вдвое. А количество зараженных, несмотря на жесткие декларируемые меры, постоянно растет. Власти были вынуждены признать: ограничительные меры не работают, медики не справляются. 

И тогда власти решили за москвичами проследить. Сотовые операторы передали статистику: например, в пятницу, 10 апреля, более чем на 6 часов из дома выходили 3,5 миллиона горожан. Многие потом объясняли, что режим чрезвычайной ситуации в стране не введен, все расходы и ответственность переложены на граждан. А им надо работать. Теперь – смогут только те, кто получит от мэрии пропуск. Кстати, сайт, где их оформляют, лег уже в первые часы работы.

Михаил Делягин, директор Института проблем глобализации: «Вот я в час ночи вчера вбиваю ИНН, с третьей попытки захожу, потому что у московской мэрии ничего не работает. Получил я этот пропуск. Но я еще госслужащий, я еще журналист, я еще член Союза журналистов, я еще работаю на компании, которые мне делают пропуск. Т.е. у меня на одного человека пять пропусков, но это мое положение. А кто стал заходить в шесть часов утра – там уже все висит. И мэрия рассказывает, что, оказывается, мы боты, граждане России».

Т.е. власти все списали на хакерскую атаку и обещали работу сайта по выдаче пропусков наладить. Вместе с этим снова пообещали и штрафы тем, у кого разрешения на выход из дома не будет, и уголовную ответственность за перепродажу спецпропусков. Кстати, возвращаясь к перекрытым въездам в Москву. Машин меньше, людей в общественном транспорте больше. Где безопаснее? Вывод на поверхности. 

Власти говорят, что пропускной режим в Москве закончится вместе с окончанием режима самоизоляции. Пока срок определен 19 апреля. Однако многие эксперты уверены, что система лишения приватности и контроля над действиями граждан может и сохраниться. Полученные данные госорганы впоследствии смогут использовать, например, для присвоения человеку различных рейтингов: от статуса автонарушителя до включения в группы риска. 

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Комплексный подход Беларуси к решению конкретных задач по борьбе с COVID почему-то не даёт покоя некоторым по-соседству. Возможно, потому, что белорусы без лишних...
 
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