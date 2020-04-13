Макрон еще на месяц продлил строгий карантин. В стране от коронавируса умерли почти 15 тысяч

Источник материала: Tut.by

Карантин, действие которого во Франции завершается 15 апреля, продлевается до 11 мая. Также закрытыми остаются границы Франции. Об этом, как пишет ТАСС , сообщил в понедельник президент Эммануэль Макрон во время телевизионного обращения к нации.



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«Мы должны продолжать наши усилия и следовать введенным правилам, — сказал он. — Вот почему режим самоизоляции в строгой форме должен продлиться до понедельника, 11 мая».

Макрон заявил, что с 11 мая в стране откроются детские сады, школы и лицеи. При этом рестораны, бары и кинотеатры останутся закрытыми. Не будут проводиться как минимум до середины июля крупные мероприятия, привлекающие большую аудиторию.

«Надежда возродилась, но результат еще далеко не достигнут — реанимации по-прежнему переполнены», — заявил Макрон.

В течение следующих четырех недель «правила карантина не должны быть ни ужесточены, ни ослаблены», пообещал президент. Но их надо соблюдать, чтобы 11 мая отмена карантина «стала возможной».

Макрон сообщил, что границы Франции с неевропейскими странами останутся закрытыми до нового распоряжения.

Как пишет «Новая газета», выступление Макрона началось в 20.02 — таким образом президент подчеркнул важность традиции ежедневных аплодисментов врачам: граждане аплодируют каждый день в 20.00.

Умерли от COVID-19 почти 15 тысяч

В специальном заявлении вечером 13 апреля Минздрав Франции сообщил, что с начала эпидемии в больницах от COVID-19 скончалось уже 9588 человек. За последние сутки умерли еще 335 пациентов (сутками ранее — 310 человек). По уточненным данным, в домах престарелых число жертв эпидемии выросло еще на 239 человек — до 5379 погибших.

Во французских больницах с диагнозом COVID-19 сейчас остается 32 113 пациентов. Из них в отделениях реанимации — 6821 человек. Число нуждающихся в интенсивной терапии снижается (незначительно) пятый день подряд, отмечает Минздрав.

С начала эпидемии новая коронавирусная инфекция диагностирована во Франции у более чем 98 тысяч человек, за истекшие сутки 2673 теста дали положительные результаты. Выздоровели и были выписаны из больниц в общей сложности более 27 700 тысяч человек (за сутки домой вернулись 532 переболевших COVID-19 пациента), пишет RFI.