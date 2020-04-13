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Коронавирус – не приговор! А что вы делаете, чтобы помочь себе и врачам? Рубрика «Антивирус»

13.04.2020 22:19 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Коронавирус – не приговор! А что вы делаете, чтобы помочь себе и врачам? Рубрика «Антивирус»

Новые цифры и всё те же средства защиты. В борьбе с коронавирусом важно не только соблюдать рекомендации ВОЗ, но и самим оставаться благоразумными. Беречь себя и не поддаваться панике, сегодня это важно. 

Коронавирус – не приговор. Медики, учёные, власти и общественность  делают все, чтобы победить эпидемию. 

В Минске и Витебске плюс, в отдельных регионах без изменений. Раньше вот так скрупулёзно по утрам мы ежедневно мониторили погоду на день. Теперь следим за распространением вируса.

COVID-19 заставил многих пересмотреть приоритеты: забыть о проблемах на работе или дома, военных конфликтах за рубежом, да даже о фигуре. Некоторые и вовсе перестали строить планы на будущее.

Но коронавирус – не приговор. Опускать руки даже при положительном тесте нельзя. Такой подход, действительно, смертельно опасен. 

Да, вирус в Беларуси есть. Но у нас есть всё, чтобы ему противостоять. 

Вспомним первый случай, это был студент из Ирана, и он, кстати, выздоровел. Но как только тест подтвердился, во всех регионах страны перепрофилировали коечный фонд. Установили круглосуточный режим готовности, который действует и сейчас. Сегодня свободны более 7 тысяч коек, и это, поверьте, далеко не предел возможностей.  

Что ещё? Контакты первого уровня тут же изолируются, проводится максимальное лабораторное тестирование. Медики борются за каждого пациента. Они действительно живут на работе. А государство и общество объединяются в желании помочь ангелам в белых халатах. 

Перепрофилируются производства, профсоюзы намерены массово страховать жизни врачей, волонтёры ежедневно предлагают свою помощь в изготовлении защитной экипировки. Она же поступает и из-за рубежа. Мы готовы к этой схватке, в полном вооружении.

Борис Андросюк, заместитель министра здравоохранения Беларуси: «Я сам по профессии реаниматолог, я всегда надеюсь на лучшее, но готовлюсь к худшему. И для меня много средств защиты не бывает. Мы будем наращивать, наращивать и наращивать. На сегодняшний день да, обеспечены». 

Но всегда нужно начинать с себя. ВОЗ рекомендует мыть руки с мылом, обрабатывать рабочие поверхности антисептиком, носить маску и перчатки в людных местах. Но делать это правильно. Ведь если носить только маску, а все другие меры игнорировать – не соблюдать дистанцию, не мыть руки, – риск подхватить инфекцию возрастает в несколько раз. По возможности оставайтесь дома, особенно это касается людей пожилого возраста. Ну и что, что скучно, так надо! Звёзды эстрады и те временно ушли со сцены.

Александр Солодуха: «Все концерты перенеслись на более дальние сроки, а все мероприятия на осень. Но мы не унываем, мы приступили сейчас к строительству загородной беседки, веранды. Работа кипит, верьте в победу!»

Инна Афанасьева: «Не только от врачей зависит наше нынешнее состояние, это зависит ещё от каждого из нас. Будьте вежливы, будьте внимательны ко всем, с кем находитесь рядом. И тогда я уверена абсолютно в том, что мы обязательно победим!»

Кашель, насморк. Да мы стали внимательнее к любому проявлению простуды. Но не выносите себе диагноз, не пейте пачками парацетамол. Будьте разумными. Тестов в стране достаточно, более того, есть собственное производство тест-систем высокой точности. Есть действенная методика, оборудование и знания. Своих сил хватит!   

А еще важно помнить, что мы сами можем помочь врачам, если будем следить за своим здоровьем. Ведь многие хронические заболевания – это результата нашего образа жизни. А вирус атакует ослабленный организм. Пандемия рано или поздно отступит, но ведь сердечно-сосудистые, онкологические и другие заболевания никуда не денутся. Так что всё в наших руках. 

Руки моем, руками шьём, руками спасаем жизни. Что вы делаете в этом списке, решайте сами. Но оставаться безучастными нельзя. Сейчас как раз тот случай, решает не судьба, а вы сами. Не болейте! 

 

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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Новые цифры и всё те же средства защиты. В борьбе с коронавирусом важно не только соблюдать рекомендации ВОЗ, но и самим оставаться благоразумными. Беречь себя и не...
 
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