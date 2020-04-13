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Шумилинская больница перепрофилирована для лечения пациентов с коронавирусом

14.04.2020 07:00 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Шумилинская ЦРБ приказом областного управления здраво­охранения перепрофилирована для лечения пациентов с заболеваниями органов дыхания, в том числе и с коронавирусом. Отделения были оперативно высвобождены — больные, с учетом их состояния, или выписаны на амбулаторное лечение, или перевезены в Городокскую райбольницу.

Как сообщает газета "Витьбичи", для безопасной работы шумилинским медикам ежедневно необходимы 250 одноразовых комбинезонов, более 300 масок. В ЦРБ благодарны за любую помощь. Открыт благотворительный счет, на который каждый желающий может перечислить деньги. 

Ощутимая помощь приходит от волонтеров. Не остались в стороне местные организации, предприятия и индивидуальные предприниматели, которые перечисляют деньги или передают необходимые материалы, сообщили в больнице. К примеру, для работников реанимационного отделения, которые переведены на круглосуточное пребывание в больнице, частники подвозят продукты. Так, помимо базового питания, которым медики обеспечены, они получают фрукты, овощи и другие продукты.
 
 
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Шумилинская ЦРБ приказом областного управления здраво­охранения перепрофилирована для лечения пациентов с заболеваниями органов дыхания, в том числе и с...
 
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