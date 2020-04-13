Шумилинская больница перепрофилирована для лечения пациентов с коронавирусом

газета "Витьбичи" , для безопасной работы шумилинским медикам ежедневно необходимы 250 одноразовых комбинезонов, более 300 масок. В ЦРБ благодарны за любую помощь. Открыт благотворительный счет, на который каждый желающий может перечислить деньги. Как сообщает, для безопасной работы шумилинским медикам ежедневно необходимы 250 одноразовых комбинезонов, более 300 масок. В ЦРБ благодарны за любую помощь. Открыт благотворительный счет, на который каждый желающий может перечислить деньги.





Ощутимая помощь приходит от волонтеров. Не остались в стороне местные организации, предприятия и индивидуальные предприниматели, которые перечисляют деньги или передают необходимые материалы, сообщили в больнице. К примеру, для работников реанимационного отделения, которые переведены на круглосуточное пребывание в больнице, частники подвозят продукты. Так, помимо базового питания, которым медики обеспечены, они получают фрукты, овощи и другие продукты.