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Шумилинская больница перепрофилирована для лечения пациентов с коронавирусом
14.04.2020 07:00 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Шумилинская ЦРБ приказом областного управления здравоохранения перепрофилирована для лечения пациентов с заболеваниями органов дыхания, в том числе и с коронавирусом. Отделения были оперативно высвобождены — больные, с учетом их состояния, или выписаны на амбулаторное лечение, или перевезены в Городокскую райбольницу.
Как сообщает
Ощутимая помощь приходит от волонтеров. Не остались в стороне местные организации, предприятия и индивидуальные предприниматели, которые перечисляют деньги или передают необходимые материалы, сообщили в больнице. К примеру, для работников реанимационного отделения, которые переведены на круглосуточное пребывание в больнице, частники подвозят продукты. Так, помимо базового питания, которым медики обеспечены, они получают фрукты, овощи и другие продукты.
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Шумилинская ЦРБ приказом областного управления здравоохранения перепрофилирована для лечения пациентов с заболеваниями органов дыхания, в том числе и с...
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