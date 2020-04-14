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Хроники коронавируса: ни одной смерти в Китае, смягчение карантина и 1,9 млн заразившихся

14.04.2020 07:38 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В мире уже более 1,9 млн человек инфицированы коронавирусом, свидетельствуют данные исследовательского центра системных наук и инженерии (CSSE) университета Джонса Хопкинса (США).


Фото: Reuters
  • Всего с начала пандемии в мире заразились 1 920 618 человек, умерли 119 687 человек.
  • В Китае, откуда начал распространяться вирус, за сутки обнаружили 89 новых случаев заражения (86 — завозные), это на 19 меньше по сравнению с предыдущим днем, не зафиксировано ни одной смерти. Всего в Китае с начала эпидемии 82 249 инфицированных, 3341 человек умер, 77 738 выздоровели. При этом сейчас на лечении находятся 1170 человек, состояние 116 оценивается как тяжелое. С начала апреля в стране приводят статистику по бессимптомным случаям: всего обнаружено 1005 человек (+54 за последние сутки). При этом китайские эксперты опасаются второй волны коронавируса уже в конце осени.
  • В двух наиболее пострадавших европейских странах снимаются некоторые ограничения. В Испании (170 099 заразившихся, 17 756 умерших) с понедельника возобновят работу заводы, занятые на производстве смогут вернуться к работе при соблюдении строгих санитарных норм. В Италии (159 516 заразившихся, 20 465 умерших) карантин продлили до 3 мая, но со вторника откроются некоторые магазины. Частично снимают ограничения Дания и Австрия, такую возможность сейчас изучают в Германии. Во Франции и Великобритании не собираются смягчать карантин. Франция, где число летальных исходов приблизилось к 15 тысячам, продлила строгий карантин на месяц. В ВОЗ рекомендуют снимать ограничения постепенно.
  • В США ждут пика эпидемии на этой неделе. В стране — 582 607 инфицированных, 23 628 человек умерли.
  • В Беларуси, по данным на 13 апреля, 2919 человек с начала вспышки заразились новым коронавирусом. Прирост за сутки — 341 случай. Выздоровели 203 человека, умерли 29.
  • В России зафиксировано 18 328 инфицированных, 148 умерших. В стране за сутки зафиксировано более 2,5 тысяч заражений. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом каждый день ухудшается. В Украине — 3 102
    инфицированных, 93 умерших. В стране закрыли на карантин Киево-Печерскую лавру: там обнаружили 90 случаев коронавируса. В Польше обнаружено 6934 инфицированных, 245 умерших, в Литве — 1062 инфицированных, 24 умерших, в Латвии — 655 инфицированный, 5 умерших.

 
 
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В мире уже более 1,9 млн человек инфицированы коронавирусом.
 
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