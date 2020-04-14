Президент и коронавирус, пожар в Чернобыле, подушка безопасности и Домрачева-пекарь - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Слышали, что вчера президент про коронавирус рассказал? Говорит, бояться не надо — никто от него в Беларуси не умер и не умрет. Главное — не опускать руки (и не ходить в маске по полю). Вот здесь мы собрали главные тезисы вчерашних заявлений, а теперь напомним, что еще происходило вокруг нас.





ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

В Беларуси, по последним данным , 2919 человек с начала вспышки заразились новым коронавирусом, выздоровели 203 человека, умерли 29. Заражение COVID-19 подтвердилось в реабилитационном центре в Аксаковщине, тесты россиян в Островце все еще перепроверяют , а родственники заключенных по экономическим (и не только) статьям написали открытое письмо президенту с требованием рассмотреть возможность освобождения лиц, наиболее уязвимых к COVID-19, среди которых — пожилые люди, больные, а также лица, совершившие неопасные преступления.

, с начала вспышки заразились новым коронавирусом, выздоровели 203 человека, умерли 29. Заражение COVID-19 в реабилитационном центре в Аксаковщине, тесты россиян в Островце все еще , а родственники заключенных по экономическим (и не только) статьям открытое письмо президенту с требованием рассмотреть возможность освобождения лиц, наиболее уязвимых к COVID-19, среди которых — пожилые люди, больные, а также лица, совершившие неопасные преступления. Пока школьники третью неделю отдыхают на каникулах, а вузы постепенно переходят на управляемую самостоятельную работу или онлайн-обучение (например, преподаватели БГУ смогут работать на «удаленке» по 31 мая), в техникумах и ПТУ продолжают учиться в обычном режиме.

на «удаленке» по 31 мая), в техникумах и ПТУ учиться в обычном режиме. В мире же число зараженных коронавирусом составляет более 1,9 млн . Во Франции еще на месяц продлили карантин. Путин говорит , что в России обстановка меняется не в лучшую сторону. А эксперт из Китая рассказал , когда ждать вторую волну коронавируса .

. еще на месяц карантин. Путин , что обстановка меняется не в лучшую сторону. А эксперт из Китая , . Пожар в зоне отчуждения в Чернобыле добрался до Припяти и стремительно распространяется, вопреки усилиям спасателей. Огонь уже находится в двух километрах от хранилища радиоактивных отходов «Подлесный». Свою помощь Украине предложила оказать Беларусь в виде вертолетов, которые помогут с тушением пожара.

до Припяти и стремительно распространяется, вопреки усилиям спасателей. Огонь уже находится в двух километрах от хранилища радиоактивных отходов «Подлесный». Свою помощь Украине предложила оказать Беларусь в виде вертолетов, которые помогут с тушением пожара. Подписанная в выходные беспрецедентная сделка ОПЕК+ о сокращении добычи нефти пока сильно не отразилась на котировках. Цены на нефть продолжают демонстрировать высокую волатильность. Эксперты полагают, что углеводороды в ближайшее время сильно не подорожают. Означает ли это , что Минску можно будет выдохнуть и «затовариться» дешевой нефтью?

о сокращении добычи нефти пока сильно не отразилась на котировках. Цены на нефть продолжают демонстрировать высокую волатильность. Эксперты полагают, что углеводороды в ближайшее время сильно не подорожают. , что Минску можно будет выдохнуть и «затовариться» дешевой нефтью? Бизнес-союзы собрали данные о том, как отечественные компании закончили март и как оценивают ближайшие месяцы. В марте многие еще надеялись, что пандемия не принесет Беларуси масштабных негативных последствий. Но за несколько недель между проведенными бизнес-ассоциациями опросами в марте и апреле оценка компаниями своих перспектив сильно ухудшилась. Общепит, например, может потерять 80%, торговля — 20%.





МВФ и Всемирный банк предрекают развивающимся экономикам немало проблем: спад ВВП, проблемные долги, рост числа безработных. Александр Лукашенко предостерегает, что в случае введения карантина в стране нечего будет есть. Вы тоже переживаете, хватит ли в Беларуси запасов денег и продовольствия на время пандемии? Вот здесь ответ .

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

В столице продали квартиру за 1,7 млн долларов . Согласитесь, даже представить себе эту сумму сложно. Минске продали квартиру за 1,7 миллиона долларов. Узнали, что это за жилье">Показываем, что это за жилье такое.

. Согласитесь, даже представить себе эту сумму сложно. Минске продали квартиру за 1,7 миллиона долларов. Узнали, что это за жилье">Показываем, что это за жилье такое. В нашем проекте « (Не)маленький человек» — о людях, которых общество зачастую не замечает — знакомим вас с художником-оформителем Галиной. Она рисует портреты умерших на памятниках , которые потом устанавливают на кладбище. Весь процесс похож на набивание тату, только на камне. Галина признается, что мертвые ей снятся, но это не мешает.

— о людях, которых общество зачастую не замечает — вас с художником-оформителем Галиной. Она , которые потом устанавливают на кладбище. Весь процесс похож на набивание тату, только на камне. Галина признается, что мертвые ей снятся, но это не мешает. В Минске завершили реконструкцию площади Победы — и вот как она теперь выглядит .





В автомобильном цикле «Выживший» новый герой — 20-летний Jeep Cherokee : внедорожник, который стал для его владельца автомобилем выходного дня, деревенским трактором и настоящей любовью.

новый герой — : внедорожник, который стал для его владельца автомобилем выходного дня, деревенским трактором и настоящей любовью. Из-за пандемии коронавируса многие задумались о своей иммунной системе и способах ее укрепления. Вот здесь врач объясняет , как поправить иммунитет, и дает простой тест, чтобы его проверить.

, как поправить иммунитет, и дает простой тест, чтобы его проверить. Знакомьтесь — Павел Скумс — это человек, который прислал нам прогноз динамики распространения COVID-19 в Беларуси на основе математического моделирования. Он окончил мехмат БГУ, а теперь работает на факультете Computer Science в Университете штата Джорджия в США. Побеседовали с ним о том, как сменить теоретическую информатику на «расследование эпидемий», и заодно узнали, какие штаммы коронавируса циркулируют у нас в стране .

динамики распространения COVID-19 в Беларуси на основе математического моделирования. Он окончил мехмат БГУ, а теперь работает на факультете Computer Science в Университете штата Джорджия в США. с ним о том, как сменить теоретическую информатику на «расследование эпидемий», и заодно узнали, . Эпоха самоизоляции породила множество флешмобов. Рассказываем о последних веяниях: одни танцуют на балконах и подоконниках , другие — создают платья из подушек и одеяла .

О СПОРТЕ

Вчера в мире появилась еще одна страна, где, несмотря ни на что, идет чемпионат по футболу . Вот кто присоединился к Беларуси, Таджикистану, Бурунди и Никарагуа. Кстати, четвертый тур чемпионата Беларуси по футболу посетило больше зрителей, чем туром ранее (напомним, завершился он вчера). А в АБФФ рассказали о стоимости трансляции белорусского футбола в других странах.

. к Беларуси, Таджикистану, Бурунди и Никарагуа. Кстати, четвертый тур чемпионата Беларуси по футболу больше зрителей, чем туром ранее (напомним, он вчера). А в АБФФ о стоимости трансляции белорусского футбола в других странах. А тем временем руководство УЕФА определило новый план, согласно которому планируется доиграть Лигу чемпионов и Лигу Европы .

новый план, согласно которому планируется . Олимпийской чемпионке по фигурному катанию из России Татьяне Навке вчера исполнилось 45 лет. Рассказываем интересные факты из биографии спортсменки. Партнер Навки уходил от нее к Анне Семенович, пять лет назад она вышла замуж за пресс-секретаря Владимира Путина и сегодня является одной из самых состоятельных женщин России. А ведь когда-то Навка выступала за Беларусь.

вчера исполнилось 45 лет. из биографии спортсменки. Партнер Навки уходил от нее к Анне Семенович, пять лет назад она вышла замуж за пресс-секретаря Владимира Путина и сегодня является одной из самых состоятельных женщин России. А ведь когда-то Навка выступала за Беларусь. Топ-спортсмены показали, как отпраздновали католическую Пасху в 2020-м. Рядом были только самые близкие, на столе — куличи домашнего приготовления (Дарья Домрачева их аж 20 штук напекла!), а в качестве развлечений — конкурс талантов. Смотрите нашу очень милую подборку .





Все новости понедельника, 13 апреля

Посмотрите , какую мощную песчаную бурю заснял вчера водитель под Гродно. Кстати, погода на этой неделе нас особо не порадует — обещают сильный ветер и даже мокрый снег. Если в эти дни вы сидите дома с детьми и уже исчерпали весь арсенал развлечений, ловите еще несколько простых и бюджетных идей, которые сберегут ваши нервы и поднимут настроение домочадцам. Берегите себя и будьте здоровы!

Ваша редакция