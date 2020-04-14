Президент и коронавирус, пожар в Чернобыле, подушка безопасности и Домрачева-пекарь - все за вчера

Слышали, что вчера президент про коронавирус рассказал? Говорит, бояться не надо — никто от него в Беларуси не умер и не умрет. Главное — не опускать руки (и не ходить в маске по полю). Вот здесь мы собрали главные тезисы вчерашних заявлений, а теперь напомним, что еще происходило вокруг нас.
ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ
В Беларуси, по последним данным, 2919 человек с начала вспышки заразились новым коронавирусом, выздоровели 203 человека, умерли 29. Заражение COVID-19 подтвердилось в реабилитационном центре в Аксаковщине, тесты россиян в Островце все еще перепроверяют, а родственники заключенных по экономическим (и не только) статьям написали открытое письмо президенту с требованием рассмотреть возможность освобождения лиц, наиболее уязвимых к COVID-19, среди которых — пожилые люди, больные, а также лица, совершившие неопасные преступления.
Пока школьники третью неделю отдыхают на каникулах, а вузы постепенно переходят на управляемую самостоятельную работу или онлайн-обучение (например, преподаватели БГУ смогут работать на «удаленке» по 31 мая), в техникумах и ПТУ продолжают учиться в обычном режиме.
В мире же число зараженных коронавирусом составляет более 1,9 млн. Во Франции еще на месяц продлили карантин. Путин говорит, что в России обстановка меняется не в лучшую сторону. А эксперт из Китая рассказал, когда ждать вторую волну коронавируса.
Пожар в зоне отчуждения в Чернобыледобрался до Припяти и стремительно распространяется, вопреки усилиям спасателей. Огонь уже находится в двух километрах от хранилища радиоактивных отходов «Подлесный». Свою помощь Украине предложила оказать Беларусь в виде вертолетов, которые помогут с тушением пожара.
Подписанная в выходные беспрецедентная сделка ОПЕК+ о сокращении добычи нефти пока сильно не отразилась на котировках. Цены на нефть продолжают демонстрировать высокую волатильность. Эксперты полагают, что углеводороды в ближайшее время сильно не подорожают. Означает ли это, что Минску можно будет выдохнуть и «затовариться» дешевой нефтью?
Бизнес-союзы собрали данные о том, как отечественные компании закончили март и как оценивают ближайшие месяцы. В марте многие еще надеялись, что пандемия не принесет Беларуси масштабных негативных последствий. Но за несколько недель между проведенными бизнес-ассоциациями опросами в марте и апреле оценка компаниями своих перспектив сильно ухудшилась. Общепит, например, может потерять 80%, торговля — 20%.
МВФ и Всемирный банк предрекают развивающимся экономикам немало проблем: спад ВВП, проблемные долги, рост числа безработных. Александр Лукашенко предостерегает, что в случае введения карантина в стране нечего будет есть. Вы тоже переживаете, хватит ли в Беларуси запасов денег и продовольствия на время пандемии? Вот здесь ответ.
ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ
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В нашем проекте «(Не)маленький человек» — о людях, которых общество зачастую не замечает — знакомим вас с художником-оформителем Галиной. Она рисует портреты умерших на памятниках, которые потом устанавливают на кладбище. Весь процесс похож на набивание тату, только на камне. Галина признается, что мертвые ей снятся, но это не мешает.
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Из-за пандемии коронавируса многие задумались о своей иммунной системе и способах ее укрепления. Вот здесь врач объясняет, как поправить иммунитет, и дает простой тест, чтобы его проверить.
Знакомьтесь — Павел Скумс — это человек, который прислал нам прогноз динамики распространения COVID-19 в Беларуси на основе математического моделирования. Он окончил мехмат БГУ, а теперь работает на факультете Computer Science в Университете штата Джорджия в США. Побеседовали с ним о том, как сменить теоретическую информатику на «расследование эпидемий», и заодно узнали, какие штаммы коронавируса циркулируют у нас в стране.
Вчера в мире появилась еще одна страна, где, несмотря ни на что, идет чемпионат по футболу. Вот кто присоединился к Беларуси, Таджикистану, Бурунди и Никарагуа. Кстати, четвертый тур чемпионата Беларуси по футболу посетило больше зрителей, чем туром ранее (напомним, завершился он вчера). А в АБФФ рассказали о стоимости трансляции белорусского футбола в других странах.
А тем временем руководство УЕФА определило новый план, согласно которому планируется доиграть Лигу чемпионов и Лигу Европы.
Олимпийской чемпионке по фигурному катанию из России Татьяне Навке вчера исполнилось 45 лет. Рассказываем интересные факты из биографии спортсменки. Партнер Навки уходил от нее к Анне Семенович, пять лет назад она вышла замуж за пресс-секретаря Владимира Путина и сегодня является одной из самых состоятельных женщин России. А ведь когда-то Навка выступала за Беларусь.
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